Утром 21 февраля на Октябрьский мост в г. Липецке, временно перекрытый для движения транспорта из-за обнаруженной трещины, выехала глава Липецка Евгения Уваркина и представители экспертной комиссии, которые выполнили предварительную оценку состояния сооружения и характера повреждения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Эксперты заверили, что повреждение незначительное и связано с небольшим смещением плит перекрытия. В связи с чем было принято решение движение по мосту открыть, но при этом ограничить его скорость – для машин не более 20, для трамваев не более 5 км в час. Также на подъездах следует усилить контроль за исполнением запрета на движение большегрузов.

– Уже сегодня мы приступаем к оперативному техническому обследованию сооружения. Одновременно плотно занимаемся вопросом разработки проектно-сметной документации для ремонта – такая задача уже поставлена перед региональным управлением дорог и транспорта и профильным городским департаментом, – сообщила Евгения Уваркина.

Напомним, что в целях безопасности Октябрьский мост был перекрыт для движения сегодня ночью, 21 февраля. Решение приняли из-за выявленной трещины в плитах перекрытия и асфальтобетонном покрытии. В результате движение было организовано в объезд, в схемы пассажирского транспорта внесли изменения.

Как известно, Октябрьский мост – одна из переправ через реку Воронеж в Липецке. Соединяет юго-западные микрорайоны и Тракторный. Был открыт для движения летом 1971 года. За почти полвека капитально сооружение ни разу не ремонтировали.