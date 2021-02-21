В целях безопасности Октябрьский мост в Липецке перекрыт для движения общественного и личного транспорта. Решение принято властями Липецка совместно с ГИБДД. Причина – трещина в плитах перекрытия и асфальтобетонном покрытии, которую вечером 20 февраля обнаружили на одном из участков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, утром 21 февраля на Октябрьский мост выедет экспертная комиссия. Её членам предстоит определить предварительные причины произошедшего, понять, можно ли на данный момент безопасно его эксплуатировать, а также наметить мероприятия по ликвидации трещины и, при необходимости, укреплению конструкций сооружения.

На данный момент автомобилистам предлагают два варианта объезда – через центр города и Петровский мост либо через Ленино и выход на Усманскую трассу (Восточный обход).

В работу общественного транспорта вносятся следующие изменения:

автобусный маршрут N1т будет осуществлять движение по укороченной схеме «ул. Пришвина – Ц. Рынок»;

маршруты автобусов N323, N378 и N379 будут также работать по укороченным схемам, конечной остановкой которых будет «памятник Танкистам»;

работа трамвайных маршрутов N1 и N5 будет организована до остановочного пункта «21 микрорайон».

Организованы 2 автобусных маршрута: «пл. Клименкова – ДП N6» и «Новое заводоуправление – Стан 2000».

ДОПОЛНЕНО

Движение транспорта по Октябрьскому мосту в Липецке не несёт опасности, но его скорость ограничат до 20 км в час

Утром 21 февраля на Октябрьский мост выехала глава Липецка Евгения Уваркина и представители экспертной комиссии, которые выполнили предварительную оценку состояния сооружения и характера повреждения.

Эксперты заверили, что повреждение незначительное и связано с небольшим смещением плит перекрытия. В связи с чем было принято решение движение по мосту открыть, но при этом ограничить его скорость – для машин не более 20, для трамваев не более 5 км в час. Также на подъездах следует усилить контроль за исполнением запрета на движение большегрузов.