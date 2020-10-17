Еще 68 человек заразились “короной” в Липецкой области. Данные на 17 октября

За последние сутки, соглаcно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Липецкой области выявлены 68 новых случаев заражения COVID-19 (днем ранее было 67).

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 6992 случая новой коронавирусной инфекции. 5931 человек выздоровел, 58 – умерли. Число умерших мы приводим по информации пресс-службы областной администрации. Она немного расходится с данными сайта стопкоронавирус.рф, где на сегодняшний день показывают 57 смертельных случаев (возможно, информацию обновят чуть позже).

О последних двух летальных исходах пациентов с подтвержденным COVID-19 стало известно сегодня. Скончались женщины из Ельца и Липецка. Одной из них было 57, второй 47 лет.