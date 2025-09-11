Есть свекла, будет и сахар

На полях Добринского района продолжается уборка сахарной свеклы. Аграрии делают все возможное, чтобы собрать достойный урожай культуры, важной для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В хозяйстве Сергея Киньшина из села Талицкий Чамлык к уборке свеклы приступили 20 августа. Сладкими корнеплодами здесь заняты 270 гектаров. Все площади весной посеяли по инновационной технологии «конвизо». Она считается одной из лучших в своем сегменте, позволяет значительно сократить количество гербицидных обработок. Кроме того, нововведение увеличивает рентабельность производства, урожайность и общий процент сахаристости этой сельскохозяйственной культуры. Всходы на протяжении всего периода вегетации демонстрируют устойчивость к стресс-факторам и вредным организмам.

Этот год выдался для добринских селян нестандартным. Весенние заморозки погубили часть свекольных посевов, эти площади пришлось пересевать. И хозяйство Киньшина в этом плане не исключение.

На момент нашего визита в поле работал один свеклоуборочный комбайн «Ропа». Машиной управлял Александр Васнев. Десять убранных гектаров в день, и работа приостанавливается. В этом году в круглосуточном режиме «сладкая страда» не ведется. Копают ровно столько, сколько гарантированно примет сахарный завод. Убранные гектары показывают отличную урожайность. Каждый дает более 500 центнеров сладких корней. Это намного больше, чем в прошлом году. Также селян радует показатель сахаристости.

Бурты убранной свеклы расположены рядом с асфальтированной дорогой, в придорожной полосе на окраине деревни Киньшино. Механизатор Вячеслав Токарев не первый год управляет мощным погрузчиком. Корнеплоды заполняют кузов очередного большегруза, и машина отправляется в путь. Сухая погода не позволяет долго хранить урожай под открытым небом. Потери не нужны никому. Доставкой сырья на переработку заняты водители Илья Киньшин и Алексей Насонов. Все то, что выращено на местных черноземах, — прямая заслуга А. Васнева и В. Токарева. Они вдвоем сеяли сахарную свеклу, ухаживали за посевами, а теперь пожинают плоды своего труда.

— Вдобавок к технологии «конвизо», — говорит С. Киньшин, — минувшей осенью на каждый гектар будущих свекловичных плантаций мы внесли по четыре центнера сложных удобрений и по три — аммиачной селитры. Также в работе применили передовые агрегаты — дискочизели. Эти комбинированные орудия, обрабатывающие почву как дисками, так и лапами-глубокорыхлителями с боковыми ножами.

Параллельно с уборкой сладких корнеплодов полеводы готовили почву под сев озимой пшеницы. В работе применяют тяжелые дисковые бороны. Важный агроприем доверен механизаторам Василию Бахтину и Сергею Луценко. Озимые планируют разместить на 400 гектарах. На соседнем поле Михаил Быков молотил подсолнечник. На момент выхода этого номера в свет обмолот технической культуры был завершен. На круг получилось по 31 центнеру маслосемян.

Что касается «сладкой страды», то основная задача, стоящая нынешней осенью перед добринскими селянами, — обеспечение качества уборки корнеплодов. Вот-вот в активную фазу включится основная часть сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Под личный контроль взял ход свеклоуборочных работ в регионе губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

— Наука, государственная поддержка, профессионализм наших аграриев и их любовь к своему делу дают прекрасный результат, — отметил он, — пока не будем ничего прогнозировать, просто пожелаем удачи и погожих деньков нашим земледельцам. Их высокий потенциал позволяет рассчитывать на позитивные итоговые показатели.