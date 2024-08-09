После отмены воздушной опасности жители эвакуированных населённых пунктов Липецкой области из пунктов временного размещения вернулись в свои дома.

Напомним, эвакуация проводилась в четырёх населённых пунктах. Оперативно были развернуты два пункта временного размещения. Жителей Копцевых Хуторов, Федоровки, Яковлевки, Тынковки доставили в ПВР на специально организованном транспорте.

Пункт временного размещения в Кузьминских Отвержках посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Эвакуированные были обеспечены горячим питанием и спальными местами. После официального сообщения об отмене угрозы воздушной опасности жителей доставили домой.

Глава региона также посетил населённые пункты с пострадавшими от осколков сбитых БПЛА домами. «Руководителю Липецкого района Давиду Тодуа поручено провести работу с каждым жителем в этих сёлах, зафиксировать все повреждения, чтобы в кратчайшие сроки можно было начать восстановительные работы», — прокомментировал губернатор.

Глава региона также поблагодарил военных и сотрудников всех служб, которые защищали этой ночью регион и не допустили крупных разрушений.

«Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Отдельно Игорь Артамонов поблагодарил жителей региона за то, что следовали указаниям, не поддались панике и регион быстро вернулся к обычной жизни.

«Противник может думать, что запугал нас. Но это не так. Мы вместе, а враг будет разбит. Победа будет за нами», – сказал губернатор.