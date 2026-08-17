Её богатство — десять жизней

Во время награждения в правительстве региона разделить радость любимой мамочки Елены Петровны Манюгиной пришли её благодарные дети с внуками.

Елена Петровна МАНЮГИНА, награждённая медалью «Слава Матери», сейчас проживает с большим семейством в Лебедянке. Вместе с мужем Андреем Александровичем, обладателем награды «Отцовская слава», они воспитали десятерых достойных детей. Их история – не про громкие титулы, а про ежедневный труд, огромную любовь и крепкое терпение.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Четвёртый год на улице Первомайской живут старшие Манюгины, до того долго проживали в Липецке, поскольку глава семейства – из областного центра. Его родители – известные педагоги. Отец — профессор, преподавал в политехническом вузе, мама – в металлургическом колледже. Сейчас жилище новосёлов в Лебедянке не пустует, дети и внуки – главные их гости. Да и, вообще-то, Елена (в дев. – Селиванова) родом именно с этой улицы. То есть это не новый адрес, а возвращение к истокам. Как она говорит, тут каждую травинку и берёзку знает. Жильё Манюгины купили у соседки Елены, рядом жил её родной дядя, и всего через 3-4 дома родительское гнездо Селивановых. В семье Елены Петровны детей было тоже много: девять человек. Она — из золотой середины.

В Лебедянке этот куст не бывает пуст. Мама и бабушка Елена с папой и дедушкой Андреем встречают и провожают самых дорогих гостей.

— Наши родители, простые колхозники, были добрыми людьми, просто святыми, — с теплотой хозяйка вспоминает покойных маму и папу. – Всегда нас поддерживали. А как работали!

И теперь так же, как она о своих, горячо и душевно говорят о ней и отце её взрослые дети. Официального титула матери-героини у Елены пока нет, только дочки уже называют её героиней, человеком, с которого можно брать.

Елена Петровна в Лебедянке продолжаетт заниматься любимым хобби — цветоводством. Своим родным сёстрам, приехавшим помочь с уборкой урожая, она (стоит справа рядом с цветком) у нового жилища демонстрирует свои любимые георгины.

При нашем разговоре присутствуют две из старших девочек. Они тоже многодетные мамы: у каждой по трое детей. Это Татьяна и Анастасия, а также подошла чуть позднее их самая последняя незамужняя сестра Виктория, и, сменяя друг друга, тут же кружило множество внуков. Именно они выбежали нас встречать, когда мы утром подъехали к их дому. И моментально девчонки и мальчишки ввели в курс дела: кто ещё спит, кто проснулся, а бабушка сейчас подойдёт. Уж ей-то не до сна точно: в три утра (или ночи?) встаёт, а в 23 -23.30 вечера (или тоже ночи?) ложится. Дочки шутят:

— Мы ранее, когда учились, собираемся спать – она стирает, утром встаём – гладит.

Мама десятерых ребятишек Елена Петровна Манюгина личным примером подавала и подаёт детям во всём пример. Она участвовала в забегах на небольшие дистанции, а дети теперь преодолевают полумарафон — 21 км.

— Тут у нас хозяйство, — объясняет их мама, — долго не поспишь: петухи разбудят, да ещё ласточки. А в городе, когда выходной, я позволяла себе часов до шести полежать. Зато как-то в одну из суббот просыпаюсь, а мои 4-5-летние сынок с дочкой на кухне картошку чистят. Это они так меня жалели…

— Да, мы маму всегда старались пожалеть, понимали, как ей с нами нелегко, — вступают в разговор дочери. – Взрослели, старшие начинали воспитывать младших, и очень важно, что у нас очень добрый папа. Он тоже, приходя с работы, давал ей время, чтоб перевести дыхание. Другими словами, делил за нас с мамой ответственность. Запросто брал детей человек 6-7 и вёл в поликлинику или в выходной на рынок. Лично выбирал шторы и обои. Мама оставалась дома. Конечно, теперь взрослым умом понимаем, как она там без нас «отдыхала». А потом мы все вместе ехали в парк гулять или летом на пляж.

Папа Андрей и мама Елена очередную первоклассницу провожают в школу.

ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ТЕСНОТУ

До переезда в Лебедянку многодетные родители с десятью детьми лишь в последние годы в 5-комнатной квартире могли относительно спокойно разместиться, а так – долгие годы ютились в двухкомнатной. Спасали двухъярусные кровати. Но ведь ещё нужны между ними столы, чтоб делать уроки.

— Самым страшным для меня тогда была не теснота, — утверждает Е.П. Манюгина, — а то, что при большой скученности ребятишки очень часто болели. Это просто сбивало с ног. Поэтому я стала в прямом смысле стучаться во все двери городской и областной администраций.

За помощь с просторной квартирой Манюгины от всей души благодарят прежнего руководителя региона О.П. Королёва, который предоставил жильё. На тот момент в Липецке всего три таких семьи с 10-ю ребятишками проживали, но Манюгины получили первыми свои 5 комнат в новом доме. Хозяйка со слезами вспоминает этот счастливый момент в 2008-м. Верующий человек, Елена Петровна утверждает, что просто это вымоленная ею просьба у Господа. Поскольку, если вспомнить, 2008-й – год экономического кризиса, но вдруг в администрации области появились деньги, чтоб многодетным бесплатно дать квартиру.

Всё это произошло намного позднее. А пока Манюгины продолжали переживать большие трудности со своими ребятишками. И снова Елена добавляет: — Господь меня не оставляет никогда: в 2003-м как многодетные мы приобрели небольшой домик в Сухой Лубне Липецкого района. Муж и двое детей съехали туда, чтоб больше простора появилось в квартире, как это странно ни звучит. Остальные приезжали туда часто и, разумеется, на все праздники и каникулы. На просторе болеть ребятишки стали намного меньше. Это меня успокоило.

В селе трудолюбивые люди развели большое хозяйство, занялись огородом. По словам родительницы, земля их спасла: овощей сажали на огороде вдоволь. И опять женщина добрым словом вспомнила уполномоченного по правам человека в Липецкой области И.Ю. Тихонову и губернатора О.П. Королёва за то, что пошёл навстречу и сказал: «Манюгины, ищите домик!».

Этот букет — лишь крошечная часть любви и благодарности, которую дети выражают любимой мамочке с отцом.

«ТРЕТИЙ РОДИЛСЯ — СТАЛО СТРАШНО, ПОТОМ ПРИВЫК»

— Мы с мужем Андреем много внимания уделяли и уделяем и их воспитанию, и в целом нравственному развитию: отправляли во все секции и кружки, в музыкальную и хореографические школы, старались, чтоб дети ни в чём не нуждались. Обязательно в новой одежде они шли в школу, только с иголочки. Для меня важно, чтоб в школе и на людях они выглядели, как картинка. Я люблю чистоту и порядок во всём. Если мужу некогда, пока маленькие были, лично им чистила обувь. И теперь с любовью к чистоте и опрятности они пошли по жизни. Перед первым сентября обычно ночи по три-четыре совсем не спала: надо было успеть к линейке всем всё подшить, подогнать по фигуре.

— Мама у нас мастерица, — продолжают её девчонки, — к Новому году такие костюмчики и платья снежинок нам создавала – просто шедевры! Некоторые мы храним до сей поры. Посмотришь на своё платьишко: «Нет, я так не смогу!». По образованию техник-электромеханик, она запросто и утюг починит.

— Для этого у меня муж есть! – возмутилась, улыбаясь, их родительница.

— Ну при острой необходимости ты это делаешь, — вновь возразили они.

Когда девушки про Новый год сказали, мне ж вспомнился эпизод из советского фильма с Натальей Гундаревой в главной роли. Она по сюжету – тоже мама десятерых. И к Новому году дочке из своего красивого и нового платья, подаренного мужем, сшила костюмчик снежинки. Мамы – они такие! Не задумываясь, себе в ущерб сделают что угодно ради детей.

Смотрю на обаятельных, смешливых и сразу располагающих к себе дочек и говорю:

— Какие вы красивые! Папу вашего не видела, но вот мама — точно красавица, настоящая Елена Прекрасная.

— Спасибо, — отвечают. — Да, мама у нас самая красивая и лучшая. И папа симпатичный, очень добрый, с чувством юмора. В любых компаниях он в центре внимания: много анекдотов знает, смешных историй. В то же время его спокойствие охладит любого. Кажется, у папы стальные нервы.

И тут произошло почти чудо. Прямо в этот момент хозяин, с раннего утра уехавший по делам, на минуточку забежал поздороваться. Сразу видно: хорошее воспитание не позволило ему оставить в собственном доме гостей без его присутствия. Пусть на несколько минут, но это тоже важно. И своим поведением Андрей Александрович моментально подтвердил слова дочерей о его качествах характера. Помимо прочего, спрашиваю у него:

— А вас, детей, в семье педагогов сколько было?

— Двое.

— В таком случае, — продолжаю, — не страшно быть папой десятерых?

— Третий родился — было немного жутко, — смеясь, отвечает, — а потом стал привыкать, далее – и вовсе ждать с нетерпением, когда следующий.

И серьёзно после добавил:

— Я очень люблю свою жену и полностью на неё в этом полагался. Как решит – так, значит, и будет.

ДЕСЯТЬ СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ ОДНОЙ МАМЫ

Андрей Александрович вновь умчался по делам, а наш разговор с Еленой Петровной далее потёк именно в этом русле: решила всем дать жизнь. Женщина призналась: перед Богом чиста, никогда в её голове не возникала мысль, что вот этого родит, а того – нет. Даже сейчас, когда младшей 18 лет, ей страшно об этом говорить — не то, что совершить, хотя понимает: многочисленные роды здоровья мамам не добавляют.

Вот и Елена своё здоровье не ставила на одну планку с жизнью собственного ребёнка. Отец, когда приезжала в Лебедянку с очередным младенцем, поддерживал: «Молодец, Леночка, что не совершила грех. Дети – это всегда хорошо». А её мама, помня, как самой по здоровью нелегко дались столько родов, хоть тоже была верующим человеком, но однажды всё-таки недвусмысленно проговорила: «У вас же в городе больницы есть», тем самым дав понять: можно б и меньше родить. Не со злого умысла. Просто понимала по собственному опыту: случись что с мамкой, ох и несладко придётся её деткам.

Но дочку Лену её слова не остановили. Соединив судьбу с любящим и ответственным мужчиной, она подарила миру десять новых историй и судеб. Её богатство не в наградах, а в этих десяти жизнях. И, когда я спросила, какой день считаете самым счастливым, она скромно ответила:

— У меня их десять. Это дни рождения моих детей.

И теперь стоит назвать этих главных людей в её материнской судьбе, которые рождались с 1989-го по 2008-й: Дмитрий, Анастасия, Андрей, Татьяна, Максим, Маргарита, Ангелина, Павел, Карина, Виктория. Разве что между последними девчонками 5 лет разницы, а остальные дети рождались через год-два. Профессии у всех совершенно разные: есть среди них технологи и повара, крановщики и рабочие, электрики и электромеханики… А ещё Манюгины любят учиться. Вика обучается на медика в Елецком медколледже, Павел – на электромеханика в Липецком политехническом университете, Татьяна, отучившись в торгово-экономическом, сейчас ещё учится в инженерном институте. Из них лишь трое не имеют пока семьи, мужья замужних дочек – участники СВО. Например, прямо сейчас многодетная Настя с месячным малышом у мамы, а супруг – на передовой, там же муж Карины. В декретном отпуске и Ангелина, мамочка двоих ребятишек.

Елена Петровна с гордостью подчеркнула, что они с Андреем Александровичем пока (!) бабушка и дедушка у 14 внуков. И в этом «пока» слышится ожидание новых радостей и историй.

Дети Манюгиных, как и сами родители, выросли добрыми людьми, занимаются волонтёрством. К примеру, Татьяна со своими сёстрами помогает многодетным, пожилым и попавшим в трудную жизненную ситуацию. По своему личному опыту девушка знает, как мамам с детьми нелегко в жизни. И к добрым делам Таня ещё старается привлекать своих дочек. Старшие Владислава и Снежана могут выполнить посильное дело: разложить вещи или продукты по пакетам. К ним подтягивается и маленькая сестричка Алина. Да, я заметила, что имена у внуков Елены и Андрея Манюгиных очень интересные. К примеру, у Дмитрия есть дочка Адриана…

Ещё это семейство очень спортивное. Огромное количество кубков, медалей и грамот в их арсенале. Все дети уже со своими детьми участвуют в различных спортивных мероприятиях города Липецка. Забеги – это конёк Манюгиных! Причём трое из них, Таня, Максим и Рита, бегают не просто на дистанциях 1-2 км, а сразу бегут полумарафон, то есть 21 километр! Я просто ахнула от их выносливости.

— Ранее с нами бегала и мама, — радостно добавляют девчонки, — только ей некогда, она дистанцию 1 км 800 м преодолевала, и снова — домой ежедневные рутинные подвиги совершать ради нас…

Дочери называют мамочку настоящей героиней, и в этих словах — простая правда: подвиг Елены не в наградах, а в том, что из её заботы и тепла выросли добрые, сильные, неравнодушные люди. И пусть официального титула матери героини у неё пока нет — в сердцах её детей, внуков и всех, кто знает эту семью, она уже давно носит это звание.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семьи Манюгиных.