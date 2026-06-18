Футбол, флешмоб и единство народа. Как добринцы отметили День России

Празднование Дня России в Добринском округе началось со ставшего уже традиционным ветеранского турнира по мини-футболу на Кубок главы муниципалитета.

К нам в гости приехали футбольные коллективы «Сталкер» из Воронежа и «ДСК «Строитель» из Воронежской области, ФК «Рязань» и ФК «Тамбов» из одноимённых городов, ФК «Металлург» из Липецка. Добринский «Альтаир» отстаивал честь нашего родного округа.

Ещё задолго до начала большого спортивного праздника на стадион «Колос» стали подъезжать футбольные команды из соседних областей. Начали подтягиваться и местные болельщики, которые приходили вместе с детьми. Аншлага на трибунах как такового не наблюдалось, повлияла, наверное, жаркая погода. Тем не менее, уже во время матча игроки «Альтаира» чувствовали горячую поддержку своих земляков.

На церемонии открытия футболистов и болельщиков поприветствовали заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин, председатель окружного Совета депутатов Сергей Григорьев, депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских и руководитель областной федерации футбола Дмитрий Павлов, пожелавшие всем крепкого здоровья, получить как можно больше положительных эмоций от предстоящих матчей, а самим футболистам — воли к победе.

— Этот праздничный день — День России, — подвёл итог своего выступления Олег Малыхин, — который символизирует единство всех граждан нашей огромной страны, как и сегодняшний большой спортивный праздник, будет навсегда вписан в историю Добринки и всей нашей малой родины.

Затем почётные гости отметили грамотами администрации муниципалитета за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, развитие футбола на территории Добринского округа ряд действующих футболистов «Альтаира» и ветеранов спортивного движения. А житель Добринки и известный спортсмен Николай Жигулин был награждён дипломом в честь 65-летия Российского футбольного союза за большой личный вклад в развитие футбольного движения в Добринском крае.

Для всех собравшихся на стадионе юные артисты исполнили яркий музыкальный номер, а активисты местного отделения «Движения Первых» продемонстрировали флешмоб. Официальным открытием Кубка стало поднятие Российского триколора, которое поручили сделать Олегу Малыхину и Дмитрию Павлову, а также исполнение Гимна России.

После официальной части начались футбольные баталии. Каждая команда стремилась к победе, игроки, несмотря на жару, выкладывались полностью. Играли 2 тайма по 8 минут. Для безопасности футболистов на стадионе дежурили медики. Была организована палатка с передвижным холодильником, где футболисты брали холодную воду. Впрочем, и болельщикам предлагали прохладительные напитки и свежую ароматную выпечку.

Фортуна по ходу матчей улыбалась не всем футбольным дружинам. Вот и в этот раз добринский «Альтаир», допустив одно досадное поражение и одну ничью, набрал 10 очков и занял в итоге по дополнительным показателям лишь третье место.

Липецкий «Металлург», имея в активе также 10 очков, взял серебро. Победителем Кубка главы стала ВФК «Рязань». Командам вручили почетные грамоты, медали, кубки в соответствии с занятыми местами и памятные подарки. Наградили и команды, не попавшие в медальный зачёт.

Торжества по случаю Дня России прошли в каждом сельском поселении Добринского округа. В Добринке народные гуляния состоялись в парке Молодёжи. К шести вечера народ стал подходить к месту проведения праздничного мероприятия. Приходили целыми семьями, с детьми. Детвора резвилась на танцевальной площадке, на аттракционе. Любой желающий мог приобрести свежую выпечку, прохладительные напитки и попкорн. Для детей работали мастер-классы, за участие в которых полагался сладкий приз. Впрочем, занятия были для всех пришедших. Одни отдыхали и общались друг с другом на удобных лавочках. Другие гуляли по аллеям в тени деревьев.

Всех собравшихся с Днём России поздравили заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и председатель окружного Совета депутатов Сергей Григорьев. Затем они вручили первые паспорта 6 юным жителям нашего муниципалитета.

А потом летнюю сцену заняли добринские артисты, которые радовали зрителей музыкальными и танцевальными номерами. Их праздничная программа называлась «Мы разные, но мы вместе!» и была посвящена Дню России.

Апогеем праздничных торжеств стала вечерняя дискотека.