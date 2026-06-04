Гармонь над Битюгом пропела

В минувшее воскресенье, в праздник Святой Троицы, Большая поляна близ Талицкого Чамлыка в пятнадцатый раз приняла международный фестиваль «Поёт гармонь над Битюгом». Несмотря на переменчивую погоду, мероприятие прошло с размахом и вновь подтвердило статус культурного бренда Добринского округа.

За эти годы фестиваль стал культурным брендом нашего округа. И география его участников постоянно расширяется.

Приехали гармонисты и частушечники из Долгоруково, Красного, Ельца, Становлянского и Грязинского округов, Грибановского, Аннинского и других районов Воронежской области и самой столицы Черноземья, а также Орла, Тамбова, Рязани. В этот раз фестиваль объединил почти 100 участников лучших любительских коллективов различных регионов нашей страны.

К сожалению, в этом году не смогли приехать наши гости из Республики Беларусь. Тем не менее почётным гостем стал полномочный представитель Республики Ингушетия в Липецкой области Бей-Али Бекботов.

— Наш фестиваль «Поёт гармонь над Битюгом», — сказал на церемонии открытия глава Добринского округа Александр Пасынков, — вновь собрал множество участников и зрителей, что говорит о его популярности. В Год единства народов России он становится важным событием, которое подчеркивает красоту и уникальность национальных культур, способствует их взаимному обогащению. Народное творчество предстаёт перед нами во всём своём многообразии: от завораживающей энергетики народной музыки и танца до искрометных частушек, задушевных страданий и виртуозных наигрышей. За 15 лет фестиваль стал настоящей изюминкой, культурным брендом Добринского края и всей Липецкой области.

Затем руководитель округа поднял флаг фестиваля, что означало его официальный старт, после чего на сцену вышли гармонисты-частушечники. Они радовали публику до самого вечера.

Многие зрители также отправились посмотреть на традиционный троицкий обряд спуска венка по водам Битюга.

Параллельно на Большой поляне работали многочисленные площадки. Особое внимание гостей привлекла палатка военных волонтеров. Координатор Добринского пункта сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции Алексей Атисков рассказал гостям, как наш муниципалитет поддерживает участников СВО, и показал трофеи, добытые земляками в боях. В помощи бойцам объединилась и власть, и простые жители. В такое время, уверены волонтеры, иначе нельзя.

На других локациях можно было поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, сделать памятный сувенир своими руками, сфотографироваться в стилизованных фотозонах.

Многолюдно было в торговых палатках, откуда доносились ароматные запахи вкусного шашлыка, свежей выпечки. Здесь же продавали прохладительные напитки. Работали зоны для детских игр, торговые точки с сувенирной продукцией и другими товарами. В общем, каждый мог найти развлечение по душе.

На «Гостевом дворе» всех ждали хлебосольные подворья, которые подготовили сельские поселения Добринского округа. Всех желающих там бесплатно угощали разнообразными блюдами и напитками. Стоит отметить, что территориальные отделы муниципалитета постарались на славу, оформив свои подворья в стиле национальных культур, представители которых проживают рядом с нами, в одном округе. И блюда соответствовали их национальным кухням.

Апогеем фестиваля стала церемония награждения участников и лауреатов этого красочного мероприятия. Каждый из них получил дипломы и ценные подарки.