Гимназист из Плавицы, который занимается моделированием танков, победил во Всероссийском конкурсе

Командир патриотического клуба «Держава» МБОУ «Гимназия им. И.М. Макаренкова» с. Ольговка Никита Кондрацов занял первое место во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века».

В финале конкурса приняли участие 237 учащихся, 155 педагогов из 19 субъектов Российской Федерации. По итогам Конкурса все участники будут занесены по решению Министерства просвещения РФ в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

С 2017 года Никита занимался своим проектом «Моделирование танков». Каждый танк обладает разными боевыми характеристиками и управляется с радиопульта. Танк может ездить во всех направлениях, преодолевать различные препятствия, разворачивать башню и даже стрелять!

Конкурс проводился в соответствии с планом работы Федерального центра технического творчества учащихся «Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Он проходил в рамках Всероссийского открытого фестиваля технического творчества «Траектория технической мысли». Фестиваль включен в Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год».