Оказание плановой медицинской помощи в Липецкой области приостановят, а врачей из районов мобилизуют на борьбу с COVID-19 в Липецк

Оказание плановой медицинской помощи в регионе будет приостановлено, а врачей из районов мобилизуют на борьбу с COVID-19. Такое непростое, но необходимое решение было сегодня принято в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщил заместитель главы администрации региона Александр Ильин, в настоящее время в Липецке не хватает около 50 врачей для работы с ковидными больными. Кроме того, в последние недели выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями среди медицинских работников. Порядка четверти всех врачей региона находятся на больничном.

Александр Ильин предложил на две недели приостановить оказание медицинской помощи, а освободившихся в результате этого врачей перенаправить в инфекционные отделения липецких больниц. Плановую помощь продолжат оказывать пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в сосудистых центрах, а также тем, кто находится на гемодиализе, лечится по профилю онкологии и гематологии. Будет продолжена иммунизация населения и помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями.

«Это сложное, непростое, но необходимое решение, которое позволит нам привлечь дополнительное количество кадров в те медучреждения, где сейчас наблюдается острая нехватка медиков. Прежде всего, это касается областной инфекционной больницы, где сейчас большой дефицит врачей», – подчеркнул Игорь Артамонов.

В комментарии для журналистов руководитель Липецкой области добавил, что медики, которые приедут из районов работать по инфекционному профилю, получат поддержку.

«Я дал распоряжение о разработке мер финансовой поддержки медиков, которые придут на помощь липецким инфекционистам. Предполагается, что за отработанное время они будут получать из регионального бюджета такие же выплаты, как и врачи, сейчас работающие с ковидными больными», – сказал Игорь Артамонов.

Также дано поручение увеличить загрузку всех аппаратов компьютерной томографии в регионе. Сейчас в Липецкой области с ковидными больными работают 10 таких установок. Все они отремонтированы и готовы обеспечить максимальную круглосуточную загрузку, в том числе по платным услугам. В конце октября регион получит ещё один компьютерный томограф, который будет использоваться для диагностики COVID-19.

В ходе заседания оперштаба обсуждалась вероятность введения карантина в школах региона. Как сообщил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин, в настоящее время такой необходимости нет. Более того, в Липецке снижается число карантинных классов, большая часть которых на незапланированных каникулах не из-за коронавируса, а по причине роста сезонной заболеваемости. На сегодняшний день в регионе полностью на карантин закрыты одна школа и два детских сада.