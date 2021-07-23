Роман Ченцов с рабочим визитом побывал в Среднематренском сельском поселении, чтобы посмотреть, как благоустраивается эта территория и ее небольшие населенные пункты, а также пообщаться с жителями села, ответить на их наболевшие вопросы.

В целом у него сложилось приятное впечатление от увиденного. Жители благоустраивают территорию возле своих домов. Много цветников и клумб в палисадниках. Сами строения имеют приятный внешний вид.

Тем не менее Р.И. Ченцов сделал небольшое замечание Н.А. Гущиной по поводу окашивания территории в общественных местах. На это выделяются средства из районного бюджета, нужно просто найти больше желающих подзаработать.

Сам центр Средней Матренки заметно преобразился за последние годы. В прошлом году был завершен капитальный ремонт Дома культуры как внутри, так и снаружи. На прилегающей к нему территории появилось место отдыха для сельчан, названное Сквером любви, с ротондой, лавочками, «сухим» фонтаном и фигурами сказочных героев. Вход в него венчает кованая арка в виде сердца. А совсем недавно композицию сквера дополнила надпись «Я люблю село Средняя Матренка». В этом сквере Р.И. Ченцов пообщался с многодетной матерью Л.Е. Полянской. Лидия Евгеньевна вместе с ныне покойным супругом воспитали 13 детей. Глава района назвал пример этой женщины настоящим материнским подвигом и вручил Лидии Евгеньевне памятный подарок и букет цветов.

Совсем скоро новый современный облик появится и у здания, в котором располагаются сельская администрация и фельдшерско-акушерский пункт. Здесь в самом разгаре ремонтные работы. С их ходом познакомился руководитель муниципалитета вместе с главным специалистом областного управления капитального строительства Алексеем Протасовым. Объем работ на объекте большой — будет отремонтирована кровля и фасад.

— Капитального ремонта это здание, — комментирует Нина Гущина, — не видело с момента его постройки в 1984 году. Проводили только косметические работы, занимались побелкой стен и ремонтировали фундамент, чтобы хоть как-то освежить внешний облик. Да и кровля протекала в одном месте. Затеки мы старались ликвидировать собственными силами. И вот наконец-то дело дошло до капитального ремонта всего здания.

По словам Н.А. Гущиной, подрядчик из Грязей в срок до 31 июля должен полностью завершить все работы по ремонту здания сельской администрации: заменить кровлю и смонтировать вентилируемый фасад. На эти цели был направлен почти 1 миллион 100 тысяч рублей из сельского бюджета.

— Вопрос ремонта части здания, где располагается ФАП, — продолжает Н.А. Гущина, — обсуждался еще в прошлом году во время одного из визитов в Добринский район, тогда еще вице-губернатора, а сегодня сенатора от нашего региона Дмитрия Аверова. Он пообещал помочь решить этот вопрос. Так как администрация и ФАП находятся в одном здании, то ремонтировать только одну его часть было нецелесообразно. В итоге из областного бюджета на ремонт фельдшерско-акушерского пункта было выделено почти 1 миллион 300 тысяч рублей. Завершить работы по ремонту ФАПа подрядчики должны до 20 сентября.

Коллектив отдельного пожарно-спасательного поста №6, который базируется в Средней Матренке, является надежным помощником в делах Н.А. Гущиной. Побывав на территории ОПСП, Р.И. Ченцов ознакомился с материально-техническим вооружением огнеборцев, которые готовы в считанные минуты выехать для ликвидации пожаров и ЧС.

А в завершение визита глава вручил коллективу в лице командира Александра Шестакова благодарственное письмо за проведение мероприятий по профилактике и обеспечению противопожарной безопасности на территории.

На располагающейся неподалеку от ОПСП современной многофункциональной спортивной площадке футбольные страсти кипят чуть ли не круглосуточно. Вот и во время посещения спортивного объекта местная молодежь гоняла футбольный мяч. Роман Иванович поинтересовался у местных спортсменов-старшеклассников о том, как они учатся в школе, куда планируют поступать в будущем, пообещав в случае возвращения на свою малую родину помочь с трудоустройством и приобретением жилья.

Посетив столовую местного сельхозпредприятия, глава района поинтересовался тем, как кормят сельских тружеников, особенно в период уборочной кампании. Блюда оказались сытными. Но руководитель муниципалитета был недоволен высокой температурой в обеденном зале, пообещав связаться с руководством «Добрыни», которое должно решить этот вопрос.

Во время своего визита глава Добринского района побывал и на детской площадке «Добрыня» в центральном парке, которую построило одноименное сельхозпредприятие, а также пообщался со среднематренцами.

Жители интересовались ремонтом дороги Добринка-Верхняя Матренка, особенно его участком от Средней Матренки до Демшинки. Р.И. Ченцов заверил, что этот вопрос находится в стадии решения. Был поднят еще ряд вопросов, которые будут реализованы на территории поселения в ближайшем будущем.