Сегодня в Добринском районе одной ячейкой общества стало больше. В этот день семейными узами себя скрепили Константин и Анастасия.

Чувства влюбленных были проверены временем. Перед тем как создать семью они встречались семь лет. И только сейчас решили узаконить свои отношения. Костя живет в Добринском районе уже более десяти лет. Настя родилась и выросла в Добринке.

Жених – доброволец, участник специальной военной операции. В конце июля прошлого года он подписал контракт с Министерством обороны на 3 месяца и ушел воевать. По окончании контракта решил продлить его еще на год. Совсем скоро получит звание младшего лейтенанта. Подумывает еще послужить Родине в непростой для страны ситуации. Дома у солдата крепкий тыл. Все это время в Добринке его ждала будущая невеста Анастасия.

Поздравить молодоженов пришли глава района Александр Пасынков, его заместитель Олег Малыхин и военный комиссар Сергей Копцев. Они вручили молодым памятный подарок от администрации района.

Уже в июле Константин снова отправляется в зону СВО.

«Этот его поступок достоин уважения. От себя лично, от всех жителей Добринского района поздравляю Константина и Анастасию с Днем бракосочетания и желаю им крепкого здоровья и много детишек. Горько!», — говорит глава района Александр Пасынков.