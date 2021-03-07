Глава администрации Добринского района Роман Ченцов записал видеопоздравление, адресованное женщинам по случаю 8 марта. В своей речи руководитель муниципалитета отметил, что в жизни часто случается, когда за суетой повседневных дел мужчины часто забывают о женщинах, о том, что они беззащитные и хрупкие.

“Наша задача святая – оберегать и защищать вас, – сказал Роман Ченцов. – Но есть особый праздник, 8 марта, когда все вокруг играет новыми весенними красками, и все наше внимание посвящено вам, наши милые мамы, бабушки, жены, дочери, сестры.

Хочется искренне пожелать вам в этот праздник радости, благополучия в семьях, здоровья. И чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надежное мужское плечо.

Хочется пожелать, чтобы улыбка и хорошее настроение не заканчивались с этим праздником, а сохранились на весь год. Чтобы ваши мужчины проявляли свою заботу и любовь не только в этот день, а постоянно.

С праздником, наши дорогие, милые женщины! Всего вам самого доброго!”.