Глава Лебедянского района Роман Панфилов поздравил со сцены женщин с наступающим 8 марта игрой на гитаре.

Руководитель муниципалитета спел песню в жанре шансон из репертуара Александра Новикова “Помнишь, девочка?” на торжественном мероприятии в РДК, посвященном Международному женскому дню. Видео выступления он выложил в своем Инстаграм.

“Дорогие лебедяночки и липчаночки, а также все девушки и женщины, желаю Вам любить и быть любимыми!!! Любовь – это единственное, что движет этим миром!!!”, -написал Роман Панфилов.

Напомним, что ранее творческий музыкальный подарок для женщин сделал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сыграв на сцене Областного центра культуры на саксофоне мелодию из песни «Половина сердца» Леонида Агутина.