Глава Минстроя Владимир Якушев провел совещание в Липецкой области

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Липецкую область вместе с главой региона Игорем Артамоновым посетил Елец, где они осмотрели дом для переселения граждан из аварийного жилья.

В жилом здании на улице Новолипецкая приобретены 19 квартир для ельчан, живущих в ветхих и аварийных домах. Стоимость инвестпроекта составила 24,2 млн рублей, из них 13,6 млн рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сейчас завершено строительство первой секции, идёт внутренняя отделка, предполагается ввести дом в эксплуатацию до конца августа. Также ключи от новых квартир до конца года получат жители Липецка, Данкова, Ельца, города Грязи и Лебедяни. Всего в Липецкой области в 2020 году условия проживания улучшат 580 человек. Будет расселено 10,55 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Всего в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Липецкой области будет расселено 114,52 тысячи квадратных метров аварийного жилья, условия проживания улучшат 6940 человек. Объём средств федерального бюджета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета составит 4,34 млрд рублей.

Также Владимир Якушев провел в Ельце совещание по реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Липецкой области. В обсуждении приняли участие крупные застройщики региона. Главная задача для Липецкой области – ввод жилья в объеме 1341 квадратный метр. За первое полугодие введено 36% несмотря на сложившиеся условия, связанные с пандемией, сообщил Игорь Артамонов.

«Липецкая область одной из первых вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы приняли решение не останавливать строительство объектов в регионе. Еженедельно проверяем, как на стройках соблюдаются условия, предотвращающие распространение инфекции. Всего проведено более 1000 проверок. Все эти мероприятия позволили не только удержать, но и нарастить темпы и объемы строительства», – сказал Игорь Артамонов.

При поддержке Минстроя России и выделенных по программе «Стимул» 611 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецке строится школа на 800 мест, добавил Игорь Артамонов. Как он рассказал в своём отчете, Липецкая область в этом году планирует подать заявки для участия в программе «Стимул» до 2024 года на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры.

Большое внимание в ходе совещания было уделялено проектному финансированию и счетам эксроу. Сегодня девять застройщиков осуществляют 17 проектов на сумму более 500 млн рублей, заключены договоры с применением эскроу счетов. Владимир Якушев пообщался с застройщиками региона и выслушал их предложения. «Задача – уменьшить стоимость квадратного метра и сделать жильё доступным для населения», – подчеркнул Владимир Якушев.

В регионе действуют федеральные программы субсидирования процентных ставок по банковским продуктам «Льготная ипотека» под 6%, выдан 481 кредит на сумму 831,8 млн рублей. По программе «Сельская ипотека» под 2,7% выдано 117 кредитов на 211,3 млн рублей. «Очень важно, чтобы те меры поддержки, которые сейчас работают, а это и сельская ипотека, и ипотека по 6,5%, были продолжены. В Липецкой области активно развивается индивидуальное жилищное строительство, поэтому мы готовы отрабатывать эти направления с вами, помогать ещё более активно, наращивать объемы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия», – отметил Владимир Якушев.

Подводя итоги встречи, глава Минстроя РФ поблагодарил администрацию Липецкой области за эффективную работу. «Нацпроект “Жилье и городская среда” ставит перед нами серьезные задачи. От того, как мы с вами сработаем, зависит, как изменятся наши города. Мы должны четко администрировать этот проект единой командой. Министерство всегда открыто для совместной работы, стараемся оперативно реагировать на все поступающие вопросы. Нам очень важно понимать, что происходит на земле. В Липецкой области есть все необходимое для того, чтобы выполнить все целевые показатели нацпроекта», – подытожил Владимир Якушев.