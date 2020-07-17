Министр строительства и ЖКХ высоко оценил работу Липецкой области по реализации нацпроектов

Руководитель Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Липецкую область посетил Елец и оценил работы по благоустройству общественных пространств. Они выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Вместе с главой региона Игорем Артамоновым министр побывал в парке 40-летия Октября в Ельце. Его благоустройство началось в 2018 году. Главной задачей архитекторов было сохранить экосистему парка и его оздоровительную направленность. В зеленой зоне по уже существующим тропам обустроили велодорожки, там же появился веревочный спортивный городок. На благоустройство парка направлено 58,1 млн рублей, из них 45,8 млн рублей – средства федерального бюджета. Владимир Якушев отметил спортивную инфраструктуру, в парке оборудованы площадки для воркауата и сдачи норм ГТО.

Глава Минстроя и руководитель Липецкой области также оценили благоустройство Петровского парка. Масштабную реконструкцию начали осенью 2019 года. Здесь будет экопарк на воде с местами для прогулок, занятий спортом и проведения небольших массовых мероприятий. Все покрытия и материалы будут максимально экологичными.

В обновлённом парке уже есть новое освещение, установлены фонари, сцена, обустроены места для зрителей, детская игровая и спортивная площадки, зона для тренажеров, уложена тротуарная плитка. Сейчас идут работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, устройству мостиков, ограждения и входной группы. Петровский парк в Ельце вошел в топ-5 новых благоустроенных общественных мест страны, где можно отдохнуть после изоляции.

Владимир Якушев высоко оценил работу Липецкой области по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». «По всем показателям Липецкая область числится у нас в передовиках. Для нас самое важное, чтобы все было сдано в срок, вовремя заключены контракты и проведены работы по благоустройству. В этом плане липецкая команда работает достаточно эффективно, сегодня мы посмотрели парки. Все сделаны качественно, интересно. Важно, что жители тоже принимали участие в этих проектах благоустройства. Президент России неоднократно указывал, что власти должны советоваться с горожанами. Все, что делается по нацпроектам, делается для людей», – сказал Владимир Якушев.

«Елец преображается, по городу курсируют новые автобусы, появились новые парки, планируем построить стадион, благоустроить историческую часть Ельца и сделать ее пешеходной, восстановить табачную фабрику. Просим поддержать наши проекты. Если все будет сделано, Елец станет центром федерального туризма», – заявил Игорь Артамонов.

В ходе рабочей поездки Владимир Якушев также посетит Тербунский район, где оценит еще один проект благоустройства в селе Солдатское – набережную. Здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия фронта. Работы по благоустройству ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 14 млн рублей.