Новогодняя красавица с середины прошлой недели украшает площадь Ленина в Добринке. Как рассказал глава Добринского сельского поселения Николай Чижов, в этом году выбор главного атрибута предстоящих праздников был очень обширным.

— Нам поступило много предложений с различных уголков Добринского района, — говорит собеседник. К нам обращались с Пушкино, с п. Петровский, с Николаевки, с Тихвинки, с п. Ильича, с Белоносовки. Мы рассмотрели все предложения на месте. Критериев было много. Где-то новогодние красавицы были недостаточно высокие, у других мы увидели проблемы с кроной. В итоге выбор пал на елку с Тихвинки. Высотой она более 10 метров. Для ее транспортировки в Добринку, а позднее и установки на площади, электрики нам выделили подъемный кран и длинную тракторную телегу. Наряжали мы ее в течение двух дней.

Напомним, что в прошлом году главная елки района была доставлена на площадь Ленина с частного подворья жителя райцентра.