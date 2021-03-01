Завтра в Добринском районе начинается заслушивание отчетов глав сельских поселений Добринского района о проделанной работе по социально-экономическому развитию в 2021 году.

Ниже – график проведения.

1. Демшинский сельсовет, 02.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Демшинка

2. Тихвинский сельсовет, 02.03.2021 г., 13.00, Дом культуры д. Большая Плавица

3. Верхнематрёнский сельсовет, 03.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Верхняя Матренка

4. Среднематрёнский сельсовет, 03.03.2021 г., 13.00, Дом культуры с. Средняя Матренка

5. Талицкий сельсовет, 04.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Талицкий Чамлык

6. Каверинский сельсовет, 04.03.2021 г., 13.00, Дом культуры с. Паршиновка

7. Дубовской сельсовет, 05.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Дубовое

8. Пушкинский сельсовет, 05.03.2021 г., 13.00, Дом культуры с. Пушкино

9. Новочеркутинский сельсовет, 10.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Новочеркутино

10. Петровский сельсовет, 10.03.2021 г., 13.00, Дом культуры п. свх. Петровский

11. Березнеговатский сельсовет, 11.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Березнеговатка

12. Мазейский сельсовет, 11.03.2021 г., 13.00, Дом культуры д. Сошки Кривки

13. Нижнематрёнский сельсовет, 12.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Нижняя Матренка

14. Хворостянский сельсовет, 12.03.2021 г., 13.00, Дом культуры ж.-д. ст. Хворостянка

15. Дуровский сельсовет, 16.03.2021 г., 11.00, Дом культуры с. Дурово

16. Богородицкий сельсовет, 16.03.2021 г., 13.00, Центр культуры ж.-д. ст. Плавица

17. Добринский сельсовет, 17.03.2021 г., 10.00, Районный дом культуры п. Добринка