Горы песка и соли. Добринские дорожники готовятся к зиме, какой бы она ни была

До наступления календарной зимы остается уже меньше месяца. Прошлогоднюю зиму можно было бы назвать «европейской». Тем не менее, добринские дорожники тогда основательно подготовились к сезону. Не стал исключением и нынешний год.

С сентября 2019 года почти вдвое была увеличена дорожная сеть, находящаяся на обслуживании добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Теперь в ведении этой отраслевой структуры (куда с марта 2020 года входит добринская дорожная организация) находится почти 400 километров дорог общего пользования регионального значения. Но, несмотря на это, как уверяет заместитель главного инженера Александр Пасынков, добринские дорожники приложат все усилия, чтобы противостоять русской зиме. А какая она будет, мы увидим уже скоро…

ГОРЫ ПЕСКА НА ТЕРРИТОРИИ

Сразу же, что бросилось в глаза корреспонденту «ДВ», побывавшему на территории добринского подразделения юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр», это горы песка и тяжелый гусеничный трактор, который находился на самом верху песчаной дюны. Бульдозером ловко управляет опытный механизатор Анатолий Логвинов.

Бульдозерист Анатолий Логвинов рассекает песчаные барханы.

— К заготовке песко-соляной смеси, — продолжает разговор заместитель главного инженера, — в этом году мы приступили в августе. А соль, необходимую для перемешивания, мы начали завозить еще в июле. В наших планах заготовить почти 10 тысяч тонн песко-соляной смеси для борьбы с гололедом на дорогах. На сегодня готово более 80% от общего ее объема. Подвоз соли и песка продолжается, поэтому процесс перемешивания ведется ежедневно. До конца ноября мы полностью выполним поставленный план.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Как рассказывает Александр Пасынков во время экскурсии по территории предприятия, для расчистки дорог от снежных заносов сейчас готовится вся имеющаяся дорожная техника.

Это 7 автомобилей КДМ, 5 автогрейдеров, 2 трактора МТЗ. В арсенале дорожников есть трактор Т-150 с прицепным автогрейдером, 2 ротора. Для погрузки песко-соляной смеси будут задействованы погрузчик, экскаватор и бульдозер. После окончания основного дорожного сезона весь арсенал спецтехники будет переоборудован к работе в зимний период. На КамАЗы-самосвалы установят бункера с пескоразбрасывателями и передние ножи-отвалы для очистки проезжей части от снега.

Для очистки от снега автопавильонов и барьерного ограждения на мостах задействуют бригаду дорожных рабочих.

В боксах дорожной организации сейчас ведутся работы по ремонту и обслуживанию техники. В одной из них ремонт передней балки КамАЗа вели водитель Борис Дрожжин и сварщик Николай Курдюков. В соседнем гараже замену масла проводил Сергей Черников.

— На ремонте дорожной техники, — поясняет Александр Пасынков, — у нас сейчас задействовано 5 человек. Все работы контролирует главный механик Сергей Гаршин. В данный момент на линейку готовности к осенне-зимнему периоду поставлено больше 80 процентов имеющегося арсенала дорожной техники. В ближайшее время вся она будет отремонтирована и переоборудована к зиме.

С 9 ноября уже организовано ежедневное, круглосуточное дежурство сменных мастеров, водителей техники и легковых машин, КамАЗов. Они следят за метеоусловиями, выезжают на дороги. Потом при необходимости оперативно можно мобилизовать всю имеющуюся технику на борьбу со снежными заносами. Но пока погода к нам благоволит.

По словам собеседника, как и прежде, в грядущем осенне-зимнем сезоне дорожники будут уделять первостепенное внимание надлежащему состоянию школьных маршрутов, чтобы их дорога была без «сюрпризов». Для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта после снегопада техника выйдет на расчистку дорог по всем направлениям в разные уголки Добринского района. А после расчистки основных магистралей от снега техника перейдет на примыкающие к ним дороги.