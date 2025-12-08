Горжусь крёстным! Вечная слава ему и вечная память…

В редакцию районки обратился десятиклассник второй Добринской школы Даниил Симонов, чтобы рассказать о близком герое, его крёстном — полковнике Евгении АРТЁМОВЕ, кавалере орденов Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IVстепени с мечами, погибшем при выполнении боевых задач на Курском направлении 20 сентября 2024-го года.

— Как ты впервые осознал, что крёстный — особенный человек? В какой момент пришло понимание, что он твой герой?

— У каждого, я уверен, есть свой герой, это тот человек, кто вдохновляет, помогает быть лучше и верить в себя. Для меня таким человеком является мой крёстный Евгений Михайлович Артёмов. Он жил по соседству с моим папой Андреем Михайловичем, они дружили с самого детства. Поэтому при моём рождении у отца не стоял вопрос, кто у него будет кумом и держать на руках его сына у купели.

— Хорошо знаешь историю жизни Артёмова Е.М.?

— Крёстный прошел героический и достойный подражания жизненный путь от лейтенанта до полковника. Евгений Михайлович родился в Добринке 9 июня 1985 года, учился в той же самой второй Добринской школе, где сейчас учусь и я. Был ответственным, добросовестным, трудолюбивым учеником, готовым в любую минуту протянуть руку помощи не только одноклассникам и друзьям, но и старшему поколению. Мой крёстный ещё со школьный скамьи был патриотом своей Родины: участвовал в почётных караулах, акциях «Обелиск», «Ветеран живёт рядом», допризывной подготовке. Он в те годы — незаменимый командир во всех школьных, муниципальных и областных военно-патриотических играх: «Вперёд, мальчишки!», «Орлёнок», «Победа»… По окончании школы, как и мечтал, сразу же поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которое окончил в 2007 году и уехал служить в город Ульяновск в должности командира взвода. В 2011 году по распределению его направили в город Новороссийск, а оттуда в 2014 году — в Уссурийск, куда он приехал уже в должности командира батальона.

— Что тебя больше всего восхищает в карьерном пути крёстного — от лейтенанта до полковника?

— Восхищает его трудолюбие, упорство, мужество. Всю жизнь он учился и работал не покладая рук, никогда не жаловался на трудности и всегда находил выход из самых сложных ситуаций. Не раз находился в командировках в горячих точках: в Сирии, Дагестане… За боевые заслуги награждён медалью Суворова, медалью «За участие в военном параде Победы на Красной площади в Москве».

— Знаешь ли о командировке Евгения Михайловича в зону СВО?

— С марта по сентябрь 2022 года он принимал участие в специальной военной операции. Под позывным «Брест» в должности начальника оперативного отделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ освобождал Мариуполь и другие города, за что был награжден орденом Мужества. Моего крёстного после тяжелейшего, но победного боя в ДНР даже показывал Первый канал. Правда, лицо заретушировали, но мы же знаем его голос!

— Как сам считаешь, за какие заслуги твоего крёстного направили на учёбу в академию?

— Нашего офицера-добринца заметили как хорошего стратега, поэтому и направили на учёбу в Москву в Общевойсковую ордена Жукова академию Вооруженных сил Российской Федерации, после окончания которой в звании полковника он вновь отправился в зону СВО для выполнения боевых задач. По-другому он и не мог поступить, так как отсиживаться за спинами других не в его правилах.

— Как и когда погиб Евгений Михайлович?

— 20 сентября 2024 года Артёмов Евгений Михайлович героически погиб в селе Ивница Суджанского района Курской области. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно).

— Можешь привести пример из жизни крёстного, подтверждающий, что он был человеком слова, человеком чести?

— С крёстным из-за его постоянной занятости, частых командировок, а потом с началом СВО я виделся редко. Его то и дело направляли из одного края страны в другой. И даже на момент моего крещения он предупредил, что изо всех сил постарается прилететь на малую родину, но вдруг не получится. Другой вариант кумовства у папы даже и не стоял. Родители рассказывали, как в тот момент решили, что в храме меня подержит кто-нибудь из знакомых мужчин, а крёстного Евгения запишут заочно: так разрешается. И, каково же было их удивление, когда они выходили из дома, чтобы сесть в машину и ехать в храм к назначенному времени, а на пороге уже стоял крёстный! Он был настоящим человеком слова. Честь для него была превыше всего.

— Как Евгений Михайлович находил время для вашей семьи, несмотря на постоянную занятость?

— В редкие моменты свиданий я старался поговорить с Евгением Михайловичем, точнее, послушать его жизненные советы.

Несмотря на то, что встречи были коротки, Евгений Михайлович принимал участие в жизни нашей семьи: приезжал на выпускной вечер моего старшего брата Егора, помогал вместе со своим братом Сергеем ремонтировать наш дом…. И таких примеров множество. У него были золотые руки.

— Вспомни самый тёплый момент из ваших редких встреч. Что делало его таким особенным?

— Крёстный научил меня главному — быть честным с собой и окружающими, не бояться трудностей и всегда идти вперёд. От него я перенял интерес к истории, уважение к старшим, любовь к военному делу. Его рассказы об учёбе, службе — это настоящие уроки мудрости. Я его запомнил весёлым, улыбающимся человеком.

Погибший полковник Евгений Михайлович Артёмов (стоит на фото 4-м слева) всегда старался принимать участие в жизни семьи своего крестника Даниила Симонова (справа), приезжал офицер и на выпускной к его брату Егору.

— Какие подарки от крёстного хранишь особенно бережно? Что они для тебя символизируют сейчас?

— Приезжая домой в отпуск, он обязательно приходил к нам и дарил мне подарки. Как только я подрос, преподносил мне всё, что связано с его службой.

Мне так дороги его голубой берет, тельняшка с синими полосками, зимняя форменная шапка, в какой я хожу в школу. На все эти вещи смотрю теперь совершенно по-другому. Они стали ценнее в тысячу раз мне после его гибели… Они стали символом его мужества.

Каждый раз, беря в руки эти вещи, будто ощущаю его присутствие: тепло его рук, которые когда-то аккуратно складывали форму в чемодан. Голубой берет тут же переносит меня в детство, когда Евгений Михайлович, смеясь, надевал его мне на голову, приговаривая: «Крестник, вырастешь — будешь таким же крепким, как десантники!». Теперь эти подарки – не просто предметы, а живая связь с крёстным. Они напоминают мне о том, каким он был: честным, отважным, бесконечно любящим.

— Как, по-твоему, школа и общество могут сохранять память о таких людях?

— Мой крёстный — настоящий герой не только потому, что совершал героические поступки и получил высокие награды, но и потому, что каждый день в повседневности показывал пример честного, достойного человека. Он горячо любил жизнь, свой дом, родителей с женой и детьми, любил малую и большую Родину. Как настоящий защитник Отечества отдал жизнь, выполнив до конца воинский долг ради нашего будущего.

В нашей школе в честь бывшего ученика, полковника Е.М. Артёмова, погибшего за Родину, открыты мемориальная доска и «Парта Героя», за которой я с гордостью сижу.

Горжусь тем, что могу называть его своим крёстным, и мечтаю стать таким же достойным человеком, как Евгений Михайлович. Вечная ему слава и вечная память.