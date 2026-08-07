Готовность номер один

В ходе приемки Пушкинской школы к новому учебному году члены комиссии проверили не только классы, но и прилегающую к зданию территорию.

В Добринском округе, на основании распоряжения администрации муниципалитета с 31 июля стартовала приёмка общеобразовательных и дошкольных учреждений к новому учебному году. Продлится она до 11 августа.

— В этом году, — говорит начальник отдела образования администрации Добринского округа Вадим Батышкин, — самый масштабный капитальный ремонт у нас проводятся в гимназии села Ольговка и школе станции Хворостянка. Остальные общеобразовательные учреждения своими силами ремонтируются только косметически.

Третьего августа комиссия в составе Вадима Батышкина, главного специалиста-эксперта отдела образования Елены Злобиной, старшего статистика МБУ «ЦОМУ и ОМС» Амины Тамрян, старшего инженера отдела архитектуры и строительства администрации муниципалитета Владимира Курьянова принимала к новому учебному году школу и группу дошкольного образования в селе Дубовое, начальную школу и ГДО в её филиале в селе Хворостянка, а также школу села Пушкино и ГДО в с. Новочеркутино.

На момент визита в школу с. Дубовое здесь всё ещё велись работы по косметическому ремонту. В новом учебном году в этом общеобразовательном учреждении будет обучаться около сотни школьников, а в расположенном в другом крыле здания группу дошкольного образования придут 14 детсадовцев. Члены комиссии тщательно проверяют все помещения и территорию школы. Среди основных критериев — исправность пожарной сигнализации и систем оповещения, наличие и работоспособность огнетушителей, состояние эвакуационных путей и выходов, исправность систем видеонаблюдения, ограждений и пропускного режима. В поле зрения комиссии также санитарно-гигиенические условия, чистота помещений, состояние пищеблоков и столовых, качество воды, организация питания, техническое состояние зданий, материально-техническая база, документация и ряд других нормативов.

Группа дошкольного образования в с. Дубовом готова принять своих воспитанников.

Проверяющие попросили директора школы Л.М. Пригородову привести в соответствие освещение в классах, побелить и покрасить спортивный зал, освежить территорию возле школы. Руководитель образовательного учреждения заверила членов комиссии, что все выявленные недостатки в скором времени будут исправлены.

А вот в филиале Дубовской школы в селе Хворостянка критических замечаний у гостей не возникло. Здесь обучаются 15 человек с 1 по 4 классы. В расположенную в этом же здании ГДО ходят 17 дошколят. Единственным недостатком, на который обратили внимание гости, – необходимо окосить территорию возле здания.

Следующим пунктом проверки стала школа села Пушкино, где члены комиссии были приятно удивлены увиденным. Директор общеобразовательного учреждения Виктор Яров рассказал гостям, что работы по косметическому ремонту здесь начались сразу же после окончания выпускного бала. В спортивном зале покрасили стены и пол, нанесли необходимую разметку. Силами технического персонала провели рекреацию коридора третьего этажа — оштукатурили, зашпаклевали и покрасили стены. Раньше на них были обои. Обновили вестибюль первого этажа. Покрасили лестничные марши всех этажей. В некоторых классах также сделали косметический ремонт. Привели в порядок помещение обеденного зала, столовой. Точечно, где это требовалось, подделали цоколь здания, отливы, площадку перед школой. Покрасили входную группу, пожарные эвакуационные выходы. Школа уже готова принять 1 сентября 158 мальчишек и девчонок.

Группу дошкольного образования в селе Новочеркутино посещают 22 человека из этого села, а также Пушкино, п. Ильича, Александровки. Здесь также уже готовы принять детей хоть завтра. Заведующая ГДО Людмила Заева рассказала о проведённом косметическом ремонте. Здесь обновили входную группу, покрасили стены в спальной комнате и раздевалке, отремонтировали плитку в холле, столовой и туалетной комнате.

В конце объезда В.В. Батышкин отметил, что все выявленные недостатки в школах и дошкольных учреждениях во время работы приёмочной комиссии должны быть своевременно устранены. А уже в ближайшее время состоится их повторный объезд.