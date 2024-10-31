Доктор-стоматолог Геннадий Ходяков: «Чтобы иметь здоровые зубы и сиять красивой улыбкой, надо посещать дантиста не менее раза в год».

— Геннадий Васильевич, скажите, почему вас, зубников, так боятся люди?

— Плохо обезболили в детстве, к сожалению, и этот страх остался на долгие годы…

О том, как иметь красивую улыбку, сегодня наш разговор с кандидатом медицинских наук, доктором стоматологом-терапевтом Геннадием Васильевичем ХОДЯКОВЫМ.

МУЖИКИ, БУДЬТЕ СИЛЬНЕЕ

Родился мой собеседник 29 октября 1964-го года в г. Воронеже. Все десять лет отлично (даже без четвёрок) учился в школе, ответственному парню доверили возглавить всю комсомольскую организацию школы, до того — пионерскую дружину.

— Я с семи лет мечтал стать доктором, — говорит Геннадий Васильевич, — и уверенно шёл к своей цели. В другом ремесле даже и не представляю себя. И если б с первого раза у меня не получилось пройти по конкурсу в мединститут имени Бурденко, то я это делал бы до той поры, пока поступил.

Было хотела задать вопрос: «Кем бы стали, если не доктором?», но он отпал, как видите, уважаемые читатели, сам собой. С детства Гена любил «лечить» всех. И попробуй у него откажись! До того никого из семьи Ходяковых не было замечено и близко с этой благородной отраслью. Мама — бухгалтер, папа — водитель. В семье ещё старшая дочь.

С раннего детства Гена мечтал стать доктором, причем именно стоматологом.

Геннадий рос разносторонней личностью. Успевал и отлично учиться, и ещё в музыкальную школу по классу баяна ходить (говорит, что и сейчас может что-нибудь весёленькое сыграть), а также посещал бальные танцы. Одним словом, и жнец, и на дуде игрец. И судьба оказалась благосклонной к нему: поступил с первого раза в мединститут.

— Почему Вы выбрали именно стоматологию? — задаю вопрос.

Оказывается, ещё в школьные годы любил лепить разные поделки из пластилина в виде зубов и, вырастая, мечтал в совершенстве овладеть реставрацией зубов, чтобы дарить пациентам красивую улыбку. Ну и, конечно, хотел в себе побороть страх перед стоматологами.

— Кстати говоря, почему Ваш (в смысле стоматологический) кабинет так боятся люди? — интересуюсь у доктора, ведь вряд ли найдётся человек, который скажет: «Никогда зубников не боялся».

— Обычно этот страх засел в детстве, когда неудачно было сделано обезболивание, а в советские годы его вовсе не делали мои коллеги. И этот болевой шок оседает в голове и душе человека навсегда.

Мечты сбываются. С отличием окончив школу, Г. Ходяков (справа) стал студентом мединститута.

Знаю, что мой герой ещё и детским стоматологом трудился, интересуюсь, как убедить малышей, что надо уж не то, что зубик полечить, а хотя бы рот раскрыть.

— В этом случае, кстати, приходится как раз зубки заговаривать, — отвечает Геннадий Васильевич. — Детей ни в коем случае нельзя обманывать — надо перед обезболиванием обязательно предупредить: вот сейчас немного неприятно будет, зато потом ничего не почувствуешь, ведь порой как раз самого этого укола дети боятся больше лечения.

Ещё доктор раскрыл секрет: мужчины его манипуляций во рту боятся намного больше, чем женщины. И в шутку, и всерьёз вынес вердикт: сильный пол более нежный, чем слабый.

— Женщинам от природы дано больше терпения перед болью. Иной раз видишь, что мужчина очень волнуется, приходится и ему «зубы заговаривать».

ГЛАВНОЕ — МАСТЕРОМ БЫТЬ

Чтобы стать настоящим специалистом, со второго курса стал подрабатывать медбратом в больнице. В годы учёбы познакомился со своей супругой Галиной Васильевной, учившейся на лечебном факультете.

— На своего мужа могу положиться во всём. Он очень надёжный человек, который никогда не подведёт. На работе — настоящий профи, и дома — моя крепкая стена.

Первая семейная фотография. Супруги Ходяковы Геннадий Васильевич и Галина Васильевна всю сознательную жизнь дарят здоровье добринцам.

После окончания института они поженились, через год родился сын Олег, которым мама с папой бесконечно гордятся.

Правда, глава семейства, по его словам, сначала огорчался, что Олег не пошёл по их стопам, а, отлично обучаясь в школе, выбрал ведущим предметом не биологию с химией, а математику. Вообще, с красными дипломами юноша окончил два факультета, став и программистом, и переводчиком с английского языка. Со 2-го курса начал работать, сейчас крепко стоит на ногах, возглавляет отдел финансово-технического направления. Женился, подарил бабушке с дедушкой внука Арсения.

Семья Ходяковых. Родители гордятся успехами единственного сына Олега.

В наш край сами Ходяковы-старшие прибыли по распределению. Сначала, как и другим молодым специалистам, им выделили комнату в гостинице, потом предоставили квартиру. Так, прошло уже 37 лет, как доктор-стоматолог Г.В. Ходяков делает красивыми улыбки добринским жителям. С самого начала был заведующим стоматологическим отделением, главным внештатным стоматологом района.

Последние 20 лет имеет высшую квалификационную категорию. Главным для себя, как и для всех своих коллег, считает постоянное самообразование и самосовершенствование. Для этого регулярно посещает в столице международные стоматологические выставки, различные мастер-классы.

В 2013-м году защитил диссертацию с мудрёным названием «Оценка и скрининг риска развития кариеса у детей в сельском муниципальном образовании». За это получил учёную степень, став кандидатом медицинских наук.

— Кстати, какие главные качества Вы выделили бы у стоматологов? — вновь спрашиваю у доктора.

— Главным качеством для любой работы я считаю профессионализм. Даже отрицательные моменты в характере человеку всегда прощу, если он отличный специалист. Ну и ещё для нашего брата важна человечность: надо входить в положение людей, которые пришли к тебе с болью, надеются только на твою помощь, больше ничью.

— Почему ж тогда эта помощь так дорого стоит?

— На самом деле это так. К сожалению, расходные материалы очень дорогие. Качественные всегда недёшево стоили и стоят.

СЛАДОСТИ — ВОН ИЗО РТА!

— Правда, что конфеточки — враг зубов?

— Именно так. Кариес вызывают микробы, которые питаются углеводами. Если не прополоскать рот после еды, то они продолжают питаться, продуктом их жизнедеятельности является молочная кислота, которая растворяет эмаль…

— И как быть сладкоежкам?

— Полоскать рот после такой пищи. Ну а лучше её ограничить совсем.

— У доктора Ходякова здоровые зубы?

— Да, у меня есть личный доктор. Вообще, желательно, чтоб такой врач был один: он тогда хорошо знает ваш рот и ваши проблемы. И всем советую не реже раза в год посещать наш кабинет, чтоб сиять красивой улыбкой.

Благодарные пациенты дарят уважаемому стоматологу стихи. Например, Галина Рукина из Павловки так и назвала своё творение: «Доктору Ходякову с великой благодарностью».

Мир любому интересен,

Беден ты или богат.

Хорошо шагать по лесенке,

Когда зубы не болят.

И тогда уж не до песенок,

Не до шуток и стихов.

Но находятся кудесники,

Как Геннадий Ходяков.

Он ведь профи, он поможет,

Он на страже важных дел.

И ему — здоровья тоже,

Чтоб лечил, светил и пел.

Доктор — миссия нетленная.

Укротителям болей

Помогает Мать-Вселенная

Врачевать её детей.

Мир настолько уникален,

Если дело по душе,

Высшей пробы сердце станет

И другим не быть уже…

ПЕРВЫЙ ПОВАР СЕМЬИ

— Чем на досуге любите заниматься? Уж вряд ли Вы и теперь лепите из пластилина красивые протезики?

— Обожаю готовить! Об этом все знают, и, надеюсь, искренне нахваливают мои блюда. Люблю стряпать и на сейчас, и впрок. Например, вяленые помидоры, маринованные сливы — это же всё объеденье. Готовлю украинский борщ, запекаю рыбные стейки, гуляш готовлю.

Рецепт щуки от доктора

Блюдо семьи — фаршированная щука. Надо содрать со щуки всю кожу, отрезать голову, мясо отделить от костей, выбрав из него все до косточки. Кожу всю зашить нитками, оставив только сверху горловину (получается некий узкий мешочек). Отварить морковь, яйца, пожарить грибы.

Вместе с мясом щуки всё это прокрутить два раза, добавив ещё сливочное масло. Набить мешок этой массой и зашить у него верх. Смазать фольгу растительным маслом, завернуть в неё щуку и поставить запекаться в духовку.