Сегодня Добринский район проводил партию мобилизованных граждан защищать нашу Родину!

Они отправились в одну из военных частей, где пройдут обучение и встанут в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Чтобы затем выполнять задачи, поставленные Верховным главнокомандующим страны — Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Наше непростое время рождает настоящих мужчин. Немало добринцев пришли в военный комиссариат добровольно. Жители района собрали для мобилизованных земляков пакеты с гуманитарной помощью. Работники ГУЗ «Добринская ЦРБ» подготовили для каждого продовольственные наборы длительного хранения. Коллектив Добринского райпо передал в дорогу защитникам средства индивидуальной гигиены – мыло, зубную пасту и щетки, шампунь и многое другое.

Руководители сельхозпредприятий позаботились о приобретении для мобилизованных полных комплектов воинского обмундирования, аптечек и средств первичной защиты.

— Благодарю тех, кто не остался в стороне от благого дела! – отметил глава Добринского района Александр Пасынков, — ребятам, покинувшим муниципалитет по зову Родины – мои самые добрые пожелания. Желаю им крепости духа, ждем домой живыми и здоровыми!

Близким и родным — терпения и выдержки.