И Ленин – такой новый!

Памятник вождю мирового пролетариата вернулся в Добринку.

Более года назад Ленин покинул привычное для всех добринцев место в центре посёлка. Люди площадь по-прежнему называли имени Ленина, только его там не было: уезжал на реставрацию, вернее, на переделку. Некоторые жители в тот момент разволновались: вдруг «не вернётся». Однако наша газета тогда успокоила своих читателей: целый материал посвящался тому, как скульптор из Липецка Македон Владимирович Сариев приступил к работе над новой фигурой вождя.

— Этот монумент, — говорит глава сельского поселения Добринский сельсовет Николай Викторович Чижов, — точная копия предыдущего. Его поэтому и отправляли Македону, чтобы он сделал такой же памятник, к которому все мы привыкли. Он сделан из бетона и примеси современных материалов.

То, что скульптура тяжеленная, видно было, с каким трудом стрела подъёмного крана поднимала его из кузова грузовика и опускала на землю. До того рабочие разгрузили постамент с таким же барельефом, что мы видели всегда у его подножия: матросы и солдаты, рвущиеся в бой. Вот только трибуны для выступающих, как было ранее, у нового варианта не будет. Да и ни к чему она теперь: три десятка лет никто с неё не выступает. Другие времена — другие порядки.

При разгрузке, хоть об этом не объявлялось нигде, на процесс собралось посмотреть немало зрителей. Некоторые снимали фото и видео на телефон: всё-таки на самом деле исторический момент. Кстати говоря, заметно было, что и грузчики трепетно относились к памятнику: то с одной стороны, то с другой, то под голову фигуре подкладывали поролон.

— Ленин должен обязательно находиться на своём месте, — говорили зрители, — это история страны, каких бы взглядов кто ни придерживался. Наши счастливые детство и юность прошли под знаком этого человека. И дети с внуками тоже должны знать, кто стоит на постаменте в центре Добринки.

На самом деле: не верни его на прежнее место, мы вряд ли лучше выглядели б украинцев или прибалтов, которые сносят все памятники советского периода, в том числе воинам-освободителям. Ленин — это, прежде всего, великий политический деятель, который смог изменить жизнь целой страны.

С его именем мы были октябрятами, пионерами и комсомольцами. Не буду скрывать: когда смотрела на опускавшийся памятник вождю, у меня, как, уверена, и у всех бывших советских людей, стоявших рядом, возникло особое чувство сопричастности. Мы по-прежнему несём в себе тот заряд, который дал нам СССР, созданный Лениным. Можно много отрицательного насчитать в советской системе, но не оспорить тот момент, что после Октябрьской революции землю получили крестьяне, фабрики и заводы — рабочие. А также был установлен восьмичасовой рабочий день, любой школьник или студент получал бесплатное образование, все — качественное здравоохранение, гарантии после учебного заведения на трудоустройство и бесплатное жильё. Так что имя Ленина невозможно стереть из истории.

Ну а пока монумент из двух фрагментов (фигура и постамент) стоят чуть в сторонке от своей прежней локации. По словам главы поселковой администрации, эту территорию у елей сначала облагородят, потом уже новый памятник зай-

мёт на ней своё старое место.