И запылают рябинки в честь учителей-фронтовиков

В школе №2 п. Добринка накануне Дня Победы заложили рябиновую аллею как дань памяти и уважения тем педагогам, кто в сороковые сменил указку на винтовку и ушёл на войну сражаться с фашизмом.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО

На общем совете учителя этой школы решили, что рябины очень подходят для такого случая: дерево не бывает огромной высоты, как тополя или берёзы, со временем его не потребуется опиливать, зато уж, лишь только распустится весной, с самых майских праздников, до глубокой осени и, конечно, зимой радует глаз. Сначала красивыми своими белоснежными шапками цветов, а потом — ярко-алыми ягодами. Осенью, думается, только её листва имеет необыкновенной красоты раскраску: резные листочки багряного цвета, почти, как сами ягодки. А в морозы рябина и вовсе становится главной красавицей нашей местности и спасительницей для птиц. Одним словом, только красота и польза. Но ведь очень значимыми были и люди, в честь которых заложили аллею: учителя Чуевской школы (сейчас — школы №2), сменив указку на винтовку, ушли защищать страну.

Вот список тех педагогов, в честь кого высадили деревца: Агеев Митрофан Степанович (учитель трудового обучения), Афанасьев Николай Семенович (учитель географии), Башкин Николай Владимирович (учитель истории и завуч), Голубых Федор Сергеевич (учитель биологии и директор), Двойных Валериан Федорович (учитель математики), Гончаров Михаил Филиппович (учитель истории), Рубцов Александр Иванович (учитель русского языка и литературы), Орфеев Василий Сергеевич (учитель физики), Саранцев Александр Семенович (учитель русского языка и литературы), Тарасов Иван Дмитриевич (учитель истории), Сорокин Николай Александрович (учитель химии и директор), Размолодин Владимир Семенович (военрук), Тупиков Николай Александрович (учитель физкультуры), Уваров Василий Иванович (учитель начальной военной подготовки), Сотников Василий Прокопьевич (учитель истории и директор), Янцев Иван Васильевич (учитель ИЗО, черчения, математики). Восстановить многие фамилии помогла бывшая выпускница Чуевской школы Тамара Алексеевна Заичкина. Мы перечисляем педагогов и просим читателей, кто тоже здесь учился когда-то, внимательно посмотреть на их имена, вспомнив с благодарностью. А ещё организаторы акции, боясь кого-то не назвать, обращаются к добринцам, если так вышло, откликнуться и дополнить список.

ИНИЦИАТОРЫ АКЦИИ — ВЫПУСКНИЦЫ ШКОЛЫ

Организаторами мероприятия и идейными вдохновителями стали тоже выпускницы этого учреждения: учитель математики Наталия Владимировна Годовикова (в дев. — Земисева) и заместитель директора по воспитательной работе Елена Анатольевна Ларина (в дев. — Малыхина). В год 80-летия Великой Победы они решили, что необходимо увековечить имена учителей-фронтовиков.

— Мне довелось учиться у нескольких из них, — говорит Наталия Владимировна, — так, нас принимал в школу директор Сотников Василий Прокопьевич.

В старших классах начальную военную подготовку преподавал Уваров Василий Иванович, причём девочки наравне с мальчиками выполняли нормативы, шагали и стреляли. Кажется, в нас это так отложилось, что и сейчас всё правильно сделаем. Мы с большим уважением относились к учителям-защитникам Отечества, знали их имена. Хочется, чтобы и следующие поколения наших учеников не забывали о том, кто отстоял мир и что это были, в том числе, педагоги родной школы.

— Эта аллея — не только символ памяти, но и символ надежды, — продолжила Елена Анатольевна Ларина, — надежды на то, что подвиг наших учителей-героев никогда не будет забыт и их пример станет вдохновлять нас на новые свершения, на защиту мира и справедливости. Рябинки не будут безымянными. У каждого саженца мы поставили табличку с именем учителя. Для этого специально собирали и сдавали всей школой макулатуру, чтобы заказать красивые таблички.

— Каждое высаженное дерево станет символом отваги, несгибаемой воли и самопожертвования наших героических учителей, — подытожила директор школы Надежда Сергеевна Каширская, — их имена навечно останутся в летописи школы, а аллея станет вечным свидетельством их подвига. Рябинки — это живая связь поколений, символ нашей благодарности тем, кто ценой невероятных усилий спас мир от фашизма.

ИХ ПОТОМКИ — ТОЖЕ ПЕДАГОГИ

В школу №2 п. Добринка на праздничный концерт в честь Дня Победы и закладку аллеи позвали потомков этих людей. Многие из них продолжили династии своих дедов-прадедов, сея «разумное, доброе, вечное». Например, среди приглашённых была Крутских Ольга Владимировна. Она внучка фронтовика Сорокина Н.А., возглавлявшего в своё время эту школу, и дочь учителя биологии Калаевой Евгении Николаевны.

— В семье у дедушки с бабушкой Тамарой Ивановной, преподававшей здесь математику, было шестеро детей, мама — первая. Я сама не пошла по их пути, а вот моя старшая дочь Ирина тоже окончила эту школу и работает сейчас учителем начальных классов в Подольске, её дочь Мария — учитель иностранных языков. Так что учительская профессия, можно смело утверждать, живёт в нашей семье в веках.

Сёстры Нина Митрофановна Ахлынина и Ольга Митрофановна Копытина, как и многие, принесли на праздник портрет своего отца — Агеева Митрофана Степановича, который отработал в Чуевской школе 10 лет, преподавал труды и машиноведение, потом в Добринке открылся филиал Октябрьского СПТУ, и он стал одним из первых педагогов. А его старшая дочь Нина, выпустившись из стен Чуевской школы, тоже пошла по стопам отца, став учителем истории.

Правнучка учителя рисования, черчения и математики Янцева Ивана Васильевича, Татьяна Викторовна Янцева, стала процедурной медсестрой, трудится в Добринской больнице.

— Талант прадеда мне не передался ни в плане рисования, ни по математике, — честно признаётся она, — зато хорошо рисует мой брат Игорь и мои дети. Кстати говоря, они у меня тоже просто обожают математику. Видно, гены их прапрадеда в них присутствуют.

Татьяна рассказала, что не только сам Иван Васильевич воевал, но и его два сына — Александр и Виктор, оба погибли. Жил учитель, как и многие его коллеги, вблизи школы. В домике на два хозяина под номером 52, по улице Октябрьской, вход его был со стороны дороги.

Педагог Нина Николаевна Беспалова (в дев. — Тупикова) — из династии учителей. Отец Николай Александрович Тупиков преподавал физкультуру, мама Анна Александровна — учила начальные классы. На фронте Николай имел звание старшего лейтенанта, служил в артиллерии и разведке. Получив тяжёлое ранение, отказался от инвалидности и в 1944-м вернулся в родную школу. И сам он — из семьи учителей. Его отец Александр Фёдорович был одним из организаторов детского дома в Павловке в 30-е годы, жена его Мария Николаевна преподавала там же математику. Нина Николаевна Беспалова сняла дома (Тупиковы тоже жили рядом со школой) со стены портрет отца и принесла его на закладку рябиновой аллеи.

Вообще, эта акция стала своеобразным школьным «Бессмертным полком», поскольку большая часть потомков пришла с фотографиями тех, в чью честь и проводилось мероприятие.

Среди нынешних педагогов школы №2 п. Добринка есть немало тех, кто учился у фронтовиков. И все, с кем ни поговори, вспоминают завуча Башкина Николая Владимировича, строжайшего педагога. Его замечаний побаивались не только школьники, но и коллеги. Несмотря на то, что учреждение возглавляли директора, в разные годы работавшие с ним, всё-таки в коллективе «первым» всегда считали Башкина. Наверно, справедливым было уважение к Николаю Владимировичу, граничавшее с трепетом перед его именем, ведь он в прямом смысле «сделал себя сам». На фронт ушёл, не доучившись в школе. Вернувшись с орденами и медалями, а также с тяжёлым ранением (осколком был ранен в голову), он вновь сел за парту. Потом — заочная учёба на историческом факультете вуза. Кроме того, грамотный педагог прекрасно разбирался во многих других предметах школьной программы, не только в своём. Отлично знал всех учеников и, что ещё важнее, их способности. Поэтому поблажек лоботрясам не давал.

Ещё долгие-долгие годы после его ухода, а пожил он мало (не дожил до 60), школа жила духом Башкина Н.В., отличника народного просвещения РСФСР. Сам Николай Владимирович, как и его супруга-коллега Анна Алексеевна, воспитанием собственных детей лишь показывали всем пример: сын Владимир и дочь Ольга окончили ЧСШ с золотыми медалями. Владимир Николаевич — гордость не только семьи, но и всего нашего края, если не сказать больше. Профессор, преподаватель МГУ, доктор биологических наук, участвовал в разработке международных экологических нормативов при строительстве газо— и нефтепроводов… Перечислять заслуги нашего земляка, преподавателя МГУ из семьи чуевских учителей, можно бесконечно.

Рябинки посажены, таблички поставлены. 16 имён фронтовиков — 16 будущих деревьев-красавиц. Пусть растут и радуют глаз, напоминая школьникам о том, кто отстоял мир от фашизма.

И сегодня из скромных рябинок,

Как незыблемых лет обитель,

Перед школой заложим аллею:

Будем помнить тебя, учитель!