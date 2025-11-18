Игорь Артамонов наградил юного героя из Добринского района, предотвратившего пожар

В правительстве Липецкой области чествовали 14-летнего Егора Злобина, проявившего мужество и самоотверженность при тушении пожара. Летом этого года подросток стал очевидцем возгорания вблизи автозаправочной станции и объекта газовой инфраструктуры. Не растерявшись, юный герой незамедлительно вызвал пожарных и активно помогал спасателям в борьбе с огнём, перенося пожарные рукава.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня и избежать возможной угрозы объектам топливной инфраструктуры.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично встретился с Егором и вручил ему медаль «За проявление мужества» и памятные часы.

«Хочу поблагодарить Егора за его смелый и самоотверженный поступок. Он не растерялся в экстренной ситуации и принял верные решения, тем самым помог предотвратить серьёзные последствия. Уверен, что своими действиями он подал пример многим», – отметил Игорь Артамонов.

На встрече губернатор отметил, что мужественный поступок юного добринца – это результат правильного воспитания в семье, где прививаются истинные ценности. Отец Егора участвовал в специальной военной операции, подавая сыну пример служения Отечеству.

Сам Егор мечтает стать военным лётчиком. Губернатор пожелал подростку успехов в учёбе и достижения его благородной цели.