Игорь Артамонов направил обращения в федеральный центр и руководству нефтяных компаний по вопросу увеличения поставок бензина в регион

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов направил официальные запросы в федеральный центр и руководству нефтяных компаний для стабилизации ситуации с топливом в регионе. Поводом послужил значительный дефицит бензина на фоне высокого спроса и перебоев в работе НПЗ.

В своем обращении глава региона отметил, что ежедневная недопоставка бензина в Липецкую область относительно обычного уровня отпуска составляет порядка 500 тонн. При этом текущий спрос населения и предприятий существенно превышает нормативные показатели.

Основной причиной сложившейся ситуации стали повреждения нефтеперерабатывающих заводов, а также сбои и приостановки в их работе, что не позволяет операторам рынка полностью закрыть суточную потребность региона в автомобильном бензине. Ситуация с поставками дизельного топлива остается стабильной и находится под контролем.

Губернатор отметил, что большинство АЗС сетей «Тебойл» и «Лукойл» в настоящий момент не функционируют. За минувшие сутки в Липецке более-менее регулярные отгрузки топлива осуществлялись только на трех заправках «Лукойла». Вся основная нагрузка по обеспечению автомобилистов легла на АЗС компании «Роснефть».

Сегодня на заседании оперативного штаба будет рассмотрен комплекс мер по стабилизации ситуации. Губернатор разъяснил предложенную схему: по четным дням бензин смогут приобретать владельцы автомобилей, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням — с 1, 3, 5, 7 или 9.

«К сожалению, оснований говорить, что в ближайшие дни ситуация со снабжением региона бензином станет лучше, пока нет. Мы рассчитываем на понимание серьёзности ситуации операторами рынка и на помощь со стороны федерального центра. Сейчас наша первоочередная задача – обеспечить бесперебойную работу тех, от кого напрямую зависят жизнь и безопасность региона. Это скорая помощь, пожарные, МЧС, правоохранительные органы, коммунальные службы, сельхозпредприятия. Для остальных потребителей задача – сократить очереди и распределить нагрузку между АЗС. Лимиты разового отпуска топлива сокращать не планируем. Отдельно рассмотрим возможность регламентированного отпуска бензина в канистры», — отметил Игорь Артамонов.