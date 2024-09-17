Игорь Артамонов официально вступил в должность губернатора Липецкой области. Тожественная церемония прошла сегодня, 17 сентября, в государственном академическом театре драмы имени Л. Толстого в Липецке.

Участие в инаугурации главы региона приняли полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, глава Тамбовской области Максим Егоров, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутаты Госдумы, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, главы муниципалитетов региона, руководители силовых ведомств, а также органов исполнительной и законодательной власти, общественники и представители СМИ.

После торжественного исполнения государственного гимна, выноса флагов Российской Федерации и Липецкой области к участникам церемонии обратился председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов. Он поздравил Игоря Артамонова с победой на выборах главы региона, проходивших с 6 по 8 сентября, и вручил удостоверение избранного губернатора Липецкой области.

Официально вступивший в должность губернатора Липецкой области Игорь Артамонов принял присягу на верность жителям области, Конституции РФ, Уставу Липецкой области. «Вступая в должность губернатора Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, Устав Липецкой области и законы области», — сказал Игорь Артамонов.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев поздравил Игоря Артамонова с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Липецкой области. «Итоги избирательной кампании отражают высокий уровень общественного доверия. Люди увидели реальные результаты работы вашей управленческой команды и поддержали планы на будущее. Липецкая область — стратегически важный индустриальный и аграрный регион, обладающий многоотраслевой экономикой, богатым человеческим потенциалом и хорошими перспективами. Благодаря последовательной и выверенной политике губернатора область с каждым годом становится все более комфортным и современным регионом. Серьёзные положительные изменения достигнуты практически по всех сферах. Уверен, Игорь Георгиевич, что у вас все получится, потому что вместе с вами отзывчивые, трудолюбивые и любящие свою страну и свою область люди», — прокомментировал полпред Президента России в ЦФО.

От имени региональных парламентариев с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Липецкой области поздравил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков. «Последние пять лет регион динамично двигался по пути позитивного развития, о чем свидетельствует и удвоение бюджета, сотни построенных и отремонтированных объектов в разных отраслях. Впереди — новые задачи и цели. Депутаты областного парламента поддержат все проекты губернатора», — отметил спикер облсовета.

Игорь Артамонов, взяв ответное слово, поблагодарил всех за оказанное доверие и поддержку. «Масса отраслей, в которых Липецкая область — признанный лидер. Министерство труда и соцзащиты ставит наш регион в пример, у нас есть успехи в строительстве и здравоохранении. Липецк не раз признавали беговой, велосипедной и триатлонной столицей России. Доступность спортивных учреждений у нас — одна из лучших в России. Но наша задача — сделать Липецкую область ещё прекраснее. Мы будем усиленно работать над задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным. Безусловно, мы гордимся нашей молодёжью, которая любит нашу Родину, и защищает её. Вы знаете о наших именных дивизионах, и сегодня мы ставим вопрос о формировании бригады. Все мы должны объединиться ради Победы, она обязательно наступит!» — завершил свою речь на церемонии вступления в должность главы региона Игорь Артамонов.