Игорь Артамонов поручил усилить контроль за качеством гарантийного ремонта дорог в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл совещание, посвящённое ремонту дорог в областном центре. Этот вопрос глава региона назвал одним из самых частых по числу жалоб и обращений жителей.

Руководитель области отметил, что некоторые улицы, отремонтированные относительно недавно, уже требуют вмешательства. В их числе – Ковалёва, Неделина, Фрунзе, Октябрьская и другие. В общей сложности 37 претензий направлено подрядчикам для устранения повреждений по гарантии.

Игорь Артамонов поручил администрации города и своему заместителю Роману Петрухину усилить контроль за качеством работ, а также ужесточить лабораторный контроль.

«Ненормально ремонтировать одно и то же каждый год. И главное, о чём нельзя забывать, – это безопасность. Ямы и выбоины – потенциальная угроза, риск ДТП и травм. Люди должны ездить по нормальным, безопасным дорогам», – подчеркнул губернатор.

Также на совещании обсудили новые работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему в Липецке в этом году запланирован ремонт 16 улиц, работы на пяти из них уже начались. Губернатор Игорь Артамонов сделал замечание относительно темпов.

«Не так интенсивно идут работы, как хотелось бы. Понимаю, что зачастили дожди, но и раскачиваться долго нельзя. Контракты заключены давно – каждый погожий день должен быть использован максимально», – подытожил Игорь Артамонов.