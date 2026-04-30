Игорь Артамонов наградил лучших нотариусов Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил награды за заслуги в области укрепления законности и многолетний добросовестный труд лучшим нотариусам региона. Церемония прошла в облправительстве и была приурочена к профессиональному празднику.

«Нотариусы нашего региона – высококвалифицированные специалисты, сочетающие безупречное знание законодательства с чуткостью и ответственностью в работе с людьми. Ваш ежедневный труд помогает предотвращать правовые споры, защищать собственность, гарантировать юридическую чистоту сделок – а значит, вносит весомый вклад в социально‑экономическое развитие Липецкой области. Особая благодарность за оказание бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Это живой вклад в наше общее дело, забота о тех, кто защищает Родину на передовой, и о тех, кто ждет их дома», – обратился к участникам встречи Игорь Артамонов.

Губернатор с вице-спикером облсовета Андреем Фроловым вручили почетные грамоты и благодарности от имени губернатора и областного Совета депутатов.