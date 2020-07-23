Игорь Артамонов принял участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета

Расширенное заседание коллегии следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области состоялось сегодня. В заседании принял участие глава региона. Игорь Артамонов отметил высокие достижения следователей в работе и поздравил их с предстоящим праздником – Днем органов следствия, который отмечается 25 июля.

«Вы получили сегодня награды, грамоты, новые звания. Это высокая оценка вашего труда, который очень важен для всех нас. Благодаря вашей работе жители понимают, что их права защищены, и справедливость всегда восторжествует. Сложно переоценить значимость следственной работы в укреплении законности и правопорядка, которые служат основой благополучной жизни общества. Желаю вам успехов в работе и меньше преступлений», – сказал Игорь Артамонов.

Руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов подвел итоги работы ведомства в текущем году и обозначил приоритетные задачи. Более четверти тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в регионе с начала года, расследованы сотрудниками Следственного комитета. Отмечены высокие показатели раскрываемости преступлений против личности, стопроцентная раскрываемость убийств и изнасилований, отметил генерал-майор юстиции. Показатели по расследованию преступлений прошлых лет также выросли в 1,5 раза. В помощь следователям пришла новейшая криминалистическая техника и достижения науки в экспертной деятельности.

Согласно статистике каждое третье из возбужденных в области уголовных дел о преступлениях экономической направленности, это 112 дел, расследовано следственным управлением Ущерб в размере более 22 млн рублей возмещен полностью. Под особым контролем дела о невыплате заработной платы. С начала года возбуждено 12 таких дел, задолженность по которым составила почти 21 млн. рублей. Удалось добиться полного погашения долга еще на стадии предварительного следствия.

Руководитель следственного управления призвал активизировать во взаимодействии с прокуратурой области, УФСБ, УМВД области работу по выявлению значимых преступлений коррупционной направленности, в результате которых наносится колоссальный ущерб интересам государства. Только в этом году в результате таких преступлений размер ущерба составил более 38 млн рублей. Благодаря усилиям следователей большая часть возмещена на стадии предварительного следствия, еще на 8,5 млн рублей наложен арест на имущество фигурантов уголовных дел.

Особое направление работы – расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Руководитель следственного управления поставил задачу перед коллективом работать на предупреждение преступлений в отношении детей, выявлять и устранять в рамках своей компетенции обстоятельства, способствующие их совершению.