В регионе

Игорь Артамонов проведёт прямую линию с жителями

4 часа назад

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проведёт прямую линию. На вопросы жителей онлайн глава региона ответит 27 ноября в 12:00.

«Расскажу о проделанной работе, о новых проектах, обсудим, что больше всего вас волнует, разберём частные случаи, – сказал губернатор. – Ни один вопрос не останется без ответа – даже если не успеем рассмотреть его в эфире. Обратную связь получит каждый».

Вопросы для эфира принимаются на нескольких площадках:

Обработкой и аналитикой поступающих вопросов будет заниматься Центр управления регионом.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен