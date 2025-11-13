Игорь Артамонов проведёт прямую линию с жителями

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проведёт прямую линию. На вопросы жителей онлайн глава региона ответит 27 ноября в 12:00.

«Расскажу о проделанной работе, о новых проектах, обсудим, что больше всего вас волнует, разберём частные случаи, – сказал губернатор. – Ни один вопрос не останется без ответа – даже если не успеем рассмотреть его в эфире. Обратную связь получит каждый».

Вопросы для эфира принимаются на нескольких площадках:

по телефону 8-800-450-48-00;

в комментариях под постом на странице губернатора ВКонтакте;

на портале «Развиваем Липецкую область вместе!» В шапке страницы есть специальная кнопка.

Обработкой и аналитикой поступающих вопросов будет заниматься Центр управления регионом.