«Сегодня хочу рассказать о двух наших парнях из Добринского района. Владиславе Ненахове и Дмитрии Антропове. Оба проявили мужество, отвагу и самоотверженность, защищая Родину в ходе специальной военной операции, — обратился к своим подписчикам в Телеграм губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Владислав Ненахов освобождал города от националистических батальонов. Во время одного из боёв не растерялся и вывел свою боевую машину в безопасную зону из-под обстрела. Спас экипаж и технику. Награждён медалью «За боевые отличия».

Сержант Дмитрий Антропов выносил из-под огня раненых товарищей. Когда наши ребята оборудовали переправу, ВСУ начали обстреливать их из миномётов. Дмитрий, рискуя собственной жизнью, несколько раз возвращался за ранеными, вынося их в безопасное место. А после этого вернулся и продолжил наводить паромную переправу. Награждён орденом Мужества и медалью Суворова.