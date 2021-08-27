Ключи от новых домов вручил сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов жителям Добринского района. В комфортное жильё, построенное в селе Пушкино на два месяца раньше срока, переехали три семьи, всего 11 человек.

Игорь Артамонов, поздравляя новосёлов с этим радостным событием, отметил важность заботы о людях, которые много лет жили в старых домах.

«Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома в городах и районах Липецкой области для тех, кто нуждается в жилье», – сказал Игорь Артамонов. Он пожелал добринцам уюта и семейного благополучия.

В нынешнем году администрация Добринского района переселяет людей из ветхого и аварийного жилья так называемой блокированной застройки. Уже построены пять домов, на эти цели из районного бюджета израсходовано свыше 9,1 млн рублей. Строительство уже закончили в селе Пушкино и завершают в селе Талицкий Чамлык. На 2022 год предусмотрено возведение шести домов в посёлке Политотдел, на что выделено около 12,7 млн рублей. Ещё два дома стоимостью 4,23 млн рублей построят в 2023 году в селе Александровка.