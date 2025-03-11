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Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале рассказал о самоотверженности липецкого фельдшера Ларисе Александровой, спасавшей жизни на передовой:

«Каждый день выносить на своих плечах раненых бойцов. Не щадя себя, отдавать все силы ради спасения жизни.

Искренне горжусь нашей землячкой Ларисой Александровой. Она – фельдшер. Командир медицинского отделения отряда «Шторм». Первая женщина в Липецкой области, награждённая медалью «За участие в специальной военной операции».

Сейчас она вернулась к мирной жизни, но хочет продолжать служить людям.

Подала заявку на участие в образовательной программе «Гордость Липецкой земли».

Призываю всех, кто, как и Лариса, готов вкладывать свои силы и знания в процветание Липецкой области, принять участие в программе. За такими людьми – будущее нашего региона.

Напоминаю, что ветераны СВО и действующие военнослужащие могут подать заявку, а также пройти отборочные испытания до 31 марта на сайте: гордость48.рф.