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Игорь Артамонов завел страницу в социальной сети «Вконтакте» и отказался пользоваться Instagram

2 минуты назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что открыл еще один канал связи, зарегистрировавшись в социальной сети «Вконтакте». Напомним, что ранее глава региона создал канал в Telegram.

«Друзья, компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, видимо, решила легализовать русофобию. Получается, что политика компании – разжигание ненависти и вражды к россиянам. В этих социальных сетях готовы разрешить призывы к насилию в адрес российских военных и Президента нашей страны, — сообщил губернатор. — В таких условиях я не вижу возможности продолжать свою активность в Instagram, пока политика компании не вернется в здравое русло, и наши «партнеры» не перестанут жить и работать в парадигме ненависти к России и россиянам. До этого момента страница в Instagram будет неактивна, включая комментарии и личные сообщения».

Какие же каналы остаются?

  1. Официальный телеграм-канал – Игорь Артамонов @igor_artamonov48
  2. Страница в социальной сети ВКонтакте – vk.com/ig_artamonov48

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