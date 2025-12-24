Их подвиг – наша память. История мемориала погибшим воинам-землякам в селе Дубовое

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

В местной школе есть музей Боевой славы (несколько лет назад, после закрытия Хворостянской школы, его перенесли оттуда в Дубовскую), создателем которого был ныне покойный Н.А. Путилин — учитель, краевед, селькор.

Помимо прочих реликвий, здесь бережно хранится альбом с архивными фотографиями, запечатлевшими момент открытия памятника погибшим односельчанам.

У памятника — солдаты и передовики производства.

В центре с. Дубовое на большом пустыре по инициативе директора совхоза «Пушкинский» В.Ф. Тутыхина, секретаря парткома Ю.Н. Ермолова осенью 1972 года был разбит парк с несколькими аллеями. Учащиеся школы, жители села высадили более 2000 деревьев и кустарников. От главного входа пролегла широкая асфальтовая дорожка, которая ведет к месту, где будет стоять памятник. Его открытие было намечено на 6 ноября.

Ветераны в почетном строю на открытии памятника.

В этот день с самого утра неожиданно густо повалил снег и резко похолодало. Но это не помешало жителям собраться на площади в центре с. Дубовое, чтобы присутствовать на открытии памятника погибшим в годы войны землякам. Многочисленная людская колонна двинулась к молодому парку. Там на высоком постаменте возвышался памятник под белым покрывалом. У монумента застыл почетный караул воинов Липецкого гарнизона, на трибуне — руководители совхоза «Пушкинский», ветераны войны.

После небольшого митинга наступил волнительный момент. Звучит команда, и под звуки оружейных залпов опускается покрывало. Перед обравшимися предстает скульптурная композиция, олицетворяющая единство фронта и тыла в борьбе за свободу и независимость Родины в годы войны. В нише у постамента заложена гильза с 307 именами павших воинов-земляков Дубовского сельсовета и горсть священной сталинградской земли. Это почетное право было предоставлено ветеранам Н.А. Гусеву, В.К. Болдыреву и П.А. Бирюкову.

Венки от трудовых коллективов совхоза «Пушкинский».

На мемориальных плитах увековечены имена погибших воинов из с. Дубовое, с. Хворостянка, с. Ивановка, п. Новый Свет, д. Сергеевка, д. Софьино.

Н.А. Гусев участвовал в открытии памятника.

РАССКАЗЫВАЮТ ДЕТИ ВЕТЕРАНОВ

С тех пор дубовские школьники круглый год поддерживают порядок вокруг памятника и на прилегающей территории. Здесь проводятся торжественные мероприятия, линейки, митинги.

К сожалению, в Дубовском сельсовете на сегодняшний день не осталось в живых ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Портреты вернувшихся к мирной жизни фронтовиков (правда, далеко не всех) вывешены в фойе сельского Дома культуры. Под ними — имена и фамилии. Узнать о боевом пути героических земляков теперь уже довольно затруднительно. Но при большом желании можно — еще живут в селе дети и внуки фронтовиков, которые многое могут рассказать о своих отцах и дедах.

Ольга Михайловна Борисова, учитель истории Дубовской средней школы, сейчас заведует школьным музеем. Кстати, в октябре 2025 года работа восьмиклассницы Валерии Магаляс (видеопрезентация экскурсии к памятнику) заняла 1 место в областном конкурсе «Мой край родной».

Ольга Михайловна Борисова (Иголкина) заведует в Дубовской школе музеем Боевой славы.

Когда-то педагог сама была ученицей этой школы. Хорошо помнит учителей-ветеранов.

— Мой классный руководитель Борис Егорович Яковлев, тоже историк, был эвакуированным из блокадного Ленинграда. Учитель географии Петр Андреевич Бирюков участвовал в Сталинградской битве, брал Берлин. Александр Кузьмич Бессонов, преподававший в нашей школе НВП и физкультуру, защищал Ленинград до самого прорыва блокады, участвовал в борьбе с бандеровцами.

Бирюков П.А. открывал памятник.

Отец Ольги Михайловны тоже прошел всю войну. Михаил Петрович Иголкин вернулся домой с осколком в теле. Прожил недолго, умер в 1966 году.

Иголкины Егор и Михаил. Двое из семи братьев-фронтовиков.

Иголкин Михаил Петрович

— Бабушка Ольга Петровна Иголкина проводила на войну семерых сыновей и мужа, — продолжает О.М. Борисова. — Иван, Егор, Анатолий, Александр, Павел, Михаил, Владимир — все вернулись домой живыми! Только вот дедушка Петр Иосифович был комиссован по ранению и умер в 1943 году. Мой папа, как и другие ветераны, не любил рассказывать про войну, наверное, потому что слишком свежи еще были их раны.

УВИДЕЛ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ВНУКА

Недалеко от центра села в двухквартирном доме проживают сегодня сын и сноха фронтовика Боровкова Петра Семеновича. О том, что это был дом ветерана войны, говорит сохранившаяся над дверью пятиконечная звезда.

Валентин Петрович Боровков — сын ветерана.

Валентин Петрович бережно перебирает отцовские награды. Когда-то они украшали выходной пиджак ветерана, а после его смерти были аккуратно сложены в коробочку. Достают их по особым случаям.

В.П. Боровков погружается в воспоминания и неторопливо, чтобы не упустить важных деталей, рассказывает о боевом прошлом своих родных.

Боровков Петр Семенович.

— Отец родился в 1923 году в д. Парамзино (колхоз «Борец»), которой уже давно не существует. Был единственным сыном у родителей. Первым на войну ушел в 1941 году мой дед Семен Андреевич. Следом за ним — отец. Отца в 1943 году по ранению отпустили домой на долечивание. Он приехал в деревню и женился на девушке, с которой его познакомили родственники (кстати, с моей мамой Александрой Андреевной они проживут более пятидесяти лет). А когда уезжал на фронт, она уже носила под сердцем ребенка. Я родился в январе 1944 года. Меня воспитывали мама и бабушка.

Дед служил интендантом, заготавливал продукты для фронта. Однажды их состав проезжал через Грязи. И поезд задержали на неопределенное время. Дед очень захотел посмотреть на внука и упросил командира отпустить его сходить в родную деревню. Путь был недалек — всего 30 километров, и дедушка был уверен, что быстро обернется туда-обратно.

Пришел в деревню вечером, повидался с родными, понянчил внука и утром пешком ушел в Грязи. Там его ждало неприятное известие: ночью их состав ушел. Хорошо, командир догадался заявить в комендатуре на станции, что сам отпустил бойца на побывку домой, иначе его объявили бы дезертиром. Деда отправили на пересыльный пункт, и он попал в боевую часть, на фронт. Через месяц на него пришла похоронка. Погиб в Польше.

А вот отец вернулся домой. В 1947 году родился мой младший брат Владимир, и семья переехала в Дубовое. В колхозе ведь за «палочки» тогда работали, а в совхозе получали зарплату. Отец устроился шофером. У него было все тело изранено — страшно смотреть.

В одном из боев его накрыло миной. Лежал без сознания, с раздробленными ногами. Как собрали их врачи по косточкам в тех условиях, можно только удивляться.

Помню отца спокойным, мягким человеком. Когда я создал свою семью, родители стали жить с нами. Папа умер в 2001 году, мама — в 2004.

Про войну отец вспоминать никогда не любил. Мечтал, чтобы дети получили образование, вышли в люди. Брат после армии уехал в Липецк, я до пенсии работал учителем в Дубовской школе.

«ЗА ПОБЕДУ! ЗА МИРНОЕ НЕБО!»

Жили в Дубовом две подруги-фронтовички Анна Кочетова и Мария Овечкина. Обеим посчастливилось пройти через страшные испытания и встретить День Победы. У каждой была своя судьба, на которую наложила свой отпечаток война.

Кочетова Анна Сергеевна в молодости.

Овечкина Мария Сергеевна.

О своей любимой бабушке Марии Сергеевне Овечкиной (в девичестве Маховой) нам рассказала ее внучка Марина Сергеевна Крысоватая, которая родилась и выросла в Дубовом, а сейчас живет в Липецке.

— Бабушка по линии папы жила вместе с нами в Дубовом. Родилась она в 1923 году в д. Шумиловка Шехманского района Тамбовской области. В Дубовое, как более перспективный для жизни поселок, семья переехала уже после войны.

В июле 1942 года Мария была призвана в армию. Окончила курсы, на которых их учили стрелять из винтовки, оказывать первую медицинскую помощь. Ее направили в медсанбат, который находился в прифронтовой зоне. Самое страшное воспоминание о войне, которое осталось с ней на всю жизнь, — это гибель подруг. На их госпиталь вражеский самолет скинул бомбу. Погибло 17 человек. Среди них были две близкие подруги Марии. Александру Лякину убило сразу. Анна Белоусова, красивая девушка с косой до пят, умерла у нее на руках от потери крови. Бабушка всякий раз плакала, когда рассказывала об этом.

На войне к Марии пришла первая любовь. Подробности семье не известны. Только то, что фронтовичка дошла до Восточной Пруссии. 17 февраля 1945 года ей было выдано проходное свидетельство, по которому будущая мама должна была проследовать из своей воинской части до Шахманского района. 19 апреля 1945 года у Марии родился сын.

В 1948 году она вышла замуж за Алексея Николаевича Овечкина, тоже фронтовика. У них родилось еще четверо детей.

Овечкин Алексей Николаевич.

В 1976 году семья переехала в с. Дубовое. А два года спустя дедушки не стало.

Мария Сергеевна была доброй бабушкой для своих девяти внуков и 15-ти правнуков. Она дожила до 88 лет. 9 Мая надевала боевые награды и шла к памятнику в колонне ветеранов. В этот день в ее доме за праздничным столом собирались все дети и внуки. Мария Сергеевна всегда произносила один и тот же тост: «За Победу! За мирное небо!».

Колонна ветеранов 9 Мая идет к памятнику погибшим землякам. В центре – Мария Сергеевна Овечкина и Анна Сергеевна Кочетова. Справа – Василий Петрович Чарыков.

НЕ ПОДДАВАЛАСЬ ГОДАМ И НЕВЗГОДАМ

Анна Сергеевна Кочетова воевала с первых дней и до Победы. Рассказывала, что самый «боевой» у нее был период с мая 1944 по май 1945-го. За этот год награждена орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За победу над Германией».

Ее военная биография началась еще в 1939 году, когда шла война с Финляндией. В Подмосковье, куда она приехала по приглашению подруги, устроилась на военный завод, где делали запалы для гранат.

Кочетова А.С.

Куда только ни забрасывала военная судьба Анну Сергеевну. Побывала она и в составе артиллерийского полка (ее зачислили третьим номером 85-миллиметровой пушки), работала санитаркой в госпитале.

В запас была уволена через месяц после окончания войны. Жила на Сахалине. Потом обосновалась в Дубовом, где прожила до конца своих дней.

Налаживать быт ветерану помогала соцработница Нина Холостова.

— Ухаживала за Анной Сергеевной больше десяти лет, — рассказывает Нина Петровна. — Характер у нее был непростой. Боевой, за словом в карман не лезла. Звали ее за глаза в поселке «Красоткой». Маленькая, худенькая, стройная, она до глубокой старости следила за собой: делала прическу, хорошо одевалась. Однажды пошла на автобус, но вспомнила, что губы не накрашены. Вернулась домой за помадой со словами: «Ничего, с другим рейсом уеду». Дожила до 92 лет. Умерла в мае 2012-го. Детей у Анны Сергеевны не было. Когда бываю на кладбище, обязательно к ней захожу, присматриваю за могилкой…

ИМ ВЫПАЛО СЧАСТЬЕ — ВЫЖИТЬ

После войны вернувшиеся домой фронтовики, соскучившись по мирной жизни, несмотря на боевые раны, с удвоенной силой взялись за работу.

Они были еще полны сил, не кичились боевыми заслугами и не любили говорить про войну. Это общая черта всех, кто прошел через нее. Наверное, поэтому так мало осталось зафиксированных воспоминаний простых тружеников войны. К счастью, журналисты и селькоры районной газеты в свое время написавшие очерки о некоторых из них, сохранили для потомков рассказы о боевых и трудовых подвигах участников Великой Отечественной войны. Часть их попала в сборник «Поклонимся великим тем годам».

Иван Гаврилович Резов перед самой войной окончил курсы трактористов. Это определило его судьбу. На сборном пункте Хворостянского военкомата, куда Иван прибыл по повестке, его завернули назад. Некому было работать в поле, и прежде, чем идти на фронт, нужно было подготовить себе замену.

На фронт Иван Резов попал в 1942 году, воевал на Воронежском направлении. Принимал участие в крупном наступлении наших войск в районе Острогожск-Россошь, когда было уничтожено 15 гитлеровских дивизий и взято в плен 86 тысяч солдат и офицеров. Потом были бои под Старым Осколом и Белгородом. Здесь Резов был тяжело ранен. Домой вернулся в разгар уборочной 1943 года. Больной, с раненой рукой, пошел помогать убирать хлеб.

Иван Гаврилович после ранения уже не смог возвратиться в строй. Но он продолжал пахать, сеять, убирать урожай, тем самым внося свой вклад в приближение Победы.

Свыше 30 лет, до ухода на пенсию, проработал И. Резов в совхозе «Пушкинский». К боевым наградам: ордену Красной Звезды и медалям — прибавилась еще одна — юбилейная Ленинская медаль за добросовестный труд.

Сергей Иванович Ломакин был частым гостем у школьников и на торжественных собраниях в совхозе «Пушкинский». И всегда на его груди были боевые награды: орден Красной Звезды, две медали «За боевые заслуги», медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и другие. Рядом с боевыми наградами — орден Трудового Красного Знамени.

Родился в 1919 году в крестьянской семье. Отец Иван Тимофеевич сражался на фронтах Гражданской войны. Семья Ломакиных была большой — девять человек. Сергей — самый старший. В 1939 году его призвали в армию. Окончил курсы радистов-телеграфистов. И тут началась война.

Вскоре получил письмо из дома. Мать сообщала, что отец и брат Иван ушли на фронт.

Она писала: «Что было, когда провожали на войну, сколько крику, слез. От всего села, считай, никого не осталось — одни старики, бабы да ребятишки. Ждем вас с победой!».

Сергей Ломакин был среди защитников Москвы в составе 3-й ударной армии, обеспечивал связь между подразделениями. Был ранен. Принимал участие в освобождении Варшавы, взятии Берлина.

Домой вернулся в 1947 году. Работал трактористом, комбайнером, бригадиром полеводческой бригады.

Николай Алексеевич Гусев прошел фронтовой дорогой от Москвы до Кенигсберга. В декабрьских боях под Москвой был ранен. После трехмесячного лечения был послан на курсы, где получил звание младшего лейтенанта.

Молодой командир принял стрелковый взвод. Много было пережито на войне. Один эпизод особенно запомнился фронтовику. Среди болот и лесов Смоленщины затерялся безвестный хутор Петровский. В нем окопались фашисты. Всего 800 метров «ничейной» земли отделяли полк от немцев. Ночью саперы начали делать проходы на минном поле и ограждениях колючей проволоки. К утру доложили: все готово! Взвилась красная ракета, и наши бойцы ринулись в атаку. Хутор был взят. Гусева в том бою тяжело ранило. Уже в госпитале он узнал, что за этот бой награжден орденом Красной Звезды.

После выздоровления Николай Алексеевич освобождал Белоруссию, Польшу, бил врага в его логове. Принимал участие в штурме неприступной крепости Кенигсберг. Был награжден орденом Отечественной войны II степени.

После армии работал в совхозе «Пушкинский». Часто встречался со школьниками. Был депутатом сельского Совета, председателем товарищеского суда.

Пригаров Никита Романович из д. Сергеевка, гвардии старший лейтенант.

Шуклов Дмитрий Ермолаевич пропал без вести в январе 1942 года.

Шуклов Владимир Дмитриевич, военфельдшер. Умер от ран 1 февраля 1943 года.

ТЕМА, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ

Василий Дмитриевич Соколов родился 3 февраля 1919 года в с. Ивановка, в семье крестьянина. Рано увлекся литературой. Еще в школе начал писать стихи, очерки. Работал в районной, а затем областной молодежной газете «Молодой коммунар» г. Воронежа.

Писатель из Ивановки Василий Дмитриевич Соколов.

С первых дней войны Соколов на фронте. Участвовал в боях под Смоленском, Москвой, Сталинградом, освобождал города Европы. Под Сталинградом воевал вместе со своим отцом, который погиб. Мужество и стойкость земляка отмечены четырьмя боевыми наградами, в том числе «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».

В 1952 году после окончания Литературного института имени Горького В.Д. Соколов был принят в Союз писателей СССР.

Все виденное и пережитое предопределило творчество писателя. Он принимается за создание крупных произведений о войне. В 1963 году вышел в свет его роман «Вторжение». Одним из первых к Соколову пришло письмо от маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Между ними завязалась дружба. Затем были написаны второй и третий романы «Крушение» и «Избавление».

Уроженец с. Ивановка написал великолепную трилогию о судьбе своего поколения и его подвиге в Великой Отечественной войне. Действия романа разворачиваются и в родном селе Ивановка на берегах светлой речки детства Лукавки.

Благодарим за предоставленные фотоматериалы Дубовскую среднюю школу, Дубовской Дом культуры, Марину Сергеевну Крысоватую.