Следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению СМИ о неправомерных действиях заключенных на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовали информацию, что заключенные ИК №2 готовят шашлык на улице, пьют водку и играют в мобильные телефоны. УФСИН России по Липецкой области незамедлительно отреагировала на эти сообщения. Проведена служебная проверка, в ходе которой выявлены нарушения исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. Виновные лица, причастные к инциденту, уволены и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вместе с тем в ведомстве сообщили, что информация об употреблении спиртных напитков и наркотических средств осужденными исправительной колонии №2 не соответствует действительности.

С целью проверки всех доводов следственным комитетом организован комплекс проверочных мероприятий, по результатам которого будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям должностных лиц, осуществляющим контроль соблюдения режимных требований на территории исправительного учреждения.