Сегодня глава Добринского муниципального района Роман Ченцов подписал договор о намерениях с руководителям ООО «Завод растительных масел и комбикормов «Добринский» Андреем Кондрашиным. Согласно документу инвесторы планируют возвести в районном центре на улице Воронского предприятие по переработке масличных культур — подсолнечника и сои. Для этой цели они приобрели территорию и заброшенные производственные мощности завода СОМ.

В планах предпринимателей наладить выпуск растительных масел горячего и холодного отжимов. На создаваемом предприятии будет организовано не менее пятидесяти рабочих мест.

В первые месяцы работы завод должен перерабатывать до 3000 тонн сырья в месяц. Сейчас на территории бывшего завода СОМ ведется демонтаж цехов и подсобных помещений.

Согласно плану реконструкции, на этом месте должны появиться новые мощности, в том числе – электрические, водоводные и канализационные сети. Современная линия отжима и разлива растительного масла уже заказана на одном их предприятий Краснодарского края.

В перспективных планах – создание на призаводской территории небольшого тепличного комплекса и цеха по выпуску полнорационных комбикормов для скота и птицы.

«‌Я очень надеюсь, что намеченные планы будут реализованы и добринцы получат высокооплачиваемые рабочие места», — говорит глава Добринского района Роман Ченцов.