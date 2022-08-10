Печальная весть пришла в наш район. Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк, уроженец п. Добринка Вадим Кидинов. Ему было всего 26 лет.

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР

Вадим мог, наверное, остаться в стороне от происходящих на Донбассе событий. У него была работа, любимая девушка, с которой они планировали пожениться нынешней осенью. Но еще у него было большое, доброе сердце и врожденное чувство неприятия несправедливости во всех ее проявлениях.

Даже будучи маленьким, Вадимка, по словам его мамы Ольги Дмитриевны, до последнего отстаивал свою точку зрения, если считал, что это правильно. Навязать ему чье-то мнение было практически невозможно.

— Характер по-мужски твердый, упрямый. Он приносил ему больше неприятностей, чем чего-то хорошего, — рассказывает Ольга Дмитриевна. — Помню, в шестом классе они с друзьями решили создать в школе музыкальный «квартет». Кто-то им дал горны, барабан. И вот мальчишки устроили на перемене «музыкальное шествие» по школьным коридорам. Когда учителя во главе с директором его прекратили и забрали у «музыкантов» инструменты, Вадим до последнего не отдавал барабан: «Я не могу… Это не мой, мне его нужно вернуть…». Пришлось тогда вместе с сыном объясняться в кабинете директора.

Ольга Дмитриевна, мама погибшего солдата: «Вадим всегда остро переживал несправедливость. Он не мог спокойно слышать о гибели детей на Донбасс».

Учился Вадим во второй Добринской школе. Его любимым предметом была история.

— Сын интересовался историей России, — продолжает Ольга Дмитриевна. — С ним интересно было поспорить на любую тему. Он свободно оперировал фактами, датами, событиями. Имел и свою точку зрения по событиям на Украине. Не раз признавался, что не может без боли слышать о том, как там гибнут ни в чем не повинные дети. Я думаю, что этот факт, прежде всего, и повлиял на его решение уйти воевать. Вадим ведь очень любил детей, и они отвечали ему тем же. Где бы ни был, всегда собиралась вокруг него ребячья ватага. А своих вот не успел завести. Со своей девушкой Ириной хотели пожениться в октябре. Познакомилась я с ней у Вадима на похоронах. Она мне очень понравилась, хорошая была бы пара с сыном. Жаль, что этого уже не будет никогда.

«МАМУЛЬ, ЗА МЕНЯ НЕ ПЕРЕЖИВАЙ…»

Вадим рано стал самостоятельным. После 9 класса он поступил в строительный колледж и стал жить в Липецке. В 18 лет ушел в армию. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. А, демобилизовавшись, устроился на работу в областном центре по специальности.

Мама хоть и переживала, как и все матери на свете, за своих сыновей (у Вадима есть старший брат Дмитрий), но не сомневалась: младший сумеет себя и обслужить, и накормить. В бытовых вопросах парнишка был докой.

Вот и решение об участии в СВО Вадим тоже принимал самостоятельно. О том, что подписал контракт, сообщил родным буквально накануне отправки, видимо, не хотел раньше времени волновать.

Отец Вадима Геннадий Леонидович: «Сын самостоятельно принял решение идти на службу по контракту. Я не стал его отговаривать. Лишь попросил беречь себя».

Папа Геннадий Леонидович (он живет в Москве), когда услышал эту новость от сына, не стал его отговаривать, поняв: вопрос решенный. Попрощались по-мужски, лишь попросил беречь себя. Ольге Дмитриевне тоже ничего не оставалось, как принять выбор сына. Последний раз они общались по телефону за неделю до его гибели.

— Голос был бодрым, — вспоминает мать, — настроение — оптимистическое. Разговор получился коротким, но успели сказать пару слов про осеннюю свадьбу. А на прощанье Вадим попросил: «Мамуль, ты за меня не переживай…».

Из переписки Вадима Кидинова со своими друзьями в социальных сетях.

В ГОРЕ НЕ ОДИНОКИ

Погиб Вадим Кидинов 25 июля. Матери сообщили 1 августа. Эту трудную миссию взяли на себя глава района Александр Пасынков и военком Сергей Копцев. С тех пор Ольгу Дмитриевну не оставляли одну. Гроб с телом должны были привезти 5-го числа. Все эти скорбные дни ожидания рядом с матерью Вадима были близкие, друзья, представители местной власти. Слова поддержки приходили даже от совсем не знакомых ей людей.

Вот что писали в соцсетях добринцы, принявшие близко к сердцу эту утрату:

«Светлая память герою, спасибо родителям за сына. Мои соболезнования, всей душой с Вами в горе».

«Вечная память, дорогой одногруппник. Светлый, позитивный и отзывчивый человек, земля тебе пухом».

«Царствие небесное, Вадим, наш защитник, очень горжусь тобой и буду помнить вечно».

«Царство небесное, вечный покой новопреставленному р/б Вадиму воину, который защищал нас от врагов. Мы будем помнить тебя, наш герой».

Свои соболезнования выразили Ольга Кабанова, мама погибшего на Украине Сергея Кабанова, и родители Данилы Рущинского из Средней Матренки.

Родители Вадима благодарны всем, кто оказал им помощь и поддержал в эти трудные дни.

С ВОИНСКИМИ ПОЧЕСТЯМИ

Хоронили Вадима, как и полагается защитнику Родины, в военной форме, со всеми воинскими почестями: духовым оркестром и залпами прощального салюта.

— Это так противоестественно, когда дети умирают раньше родителей, — не сдерживает слез Ольга Дмитриевна. — Я сама близко к сердцу приняла гибель других наших ребят. Но и представить не могла, что мою семью коснется такое же горе. Но сын выбрал для себя этот путь. И навсегда останется в памяти защитником Родины, отдавшим за нее свою жизнь. Мы уже знаем, как он погиб. Из части сообщили, что во время наступления рядом с Вадимом разорвался снаряд. Сын был старшим в минометном расчете. Я и не сомневалась, что он никогда не будет прятаться за спины товарищей. Вы знаете, в кругу его общения было много детдомовских ребят. Вадим вместе с ними учился, жил в общежитии. И всегда опекал как мог, защищал их. Многие из них были на похоронах. Знаю, кто-то из тех парней также принял решение участвовать в СВО.

Те, кто хорошо знал Вадима Кидинова, говорят, что он был очень светлым человеком, добрым и готовым отстаивать справедливость везде и всегда. Таким и запомнят его земляки.

P.S. Посмертно Вадим Кидинов представлен к высокой награде — ордену Мужества, который дают за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга.