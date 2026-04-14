История Памяти в Талицком Чамлыке

Мемориальная композиция — стела, вокруг которой установлены три скульптуры: два солдата и женщина. Один из воинов изображен с оружием в руках, олицетворяя стойкость защитников Родины, второй — с непокрытой головой в знак скорби о погибших. В руках у женщины колосья, как напоминание о трудовом подвиге тех, кто приближал Победу в тылу.

К СОРОКАЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С ноября 1938 года по январь 1954-го существовала административно-территориальная единица в составе Воронежской области — Талицкий район с районным центром — с. Талицкий Чамлык. Затем он вошел в состав вновь образованной Липецкой области. 4 июля 1956 года район упразднили, а его территорию вернули в состав Добринского района.

По данным 1939 года, население Талицкого района составляло 29 806 человек. Когда началась война, Талицким райвоенкоматом были призваны на фронт жители входивших в его состав сельсоветов.

Из Талицкого поселения, а это села Талицкий Чамлык и Чамлык-Никольское, деревни Московка и Забитюжье, на фронт ушло около полутора тысяч человек. 487 не вернулись.

В 1985 году, к 40-летию Великой Победы, в Талицком Чамлыке был установлен памятник погибшим в годы войны землякам. Инициатором создания памятного места в селе выступил председатель Талицкого сельсовета М.Н. Юриков. Он же утвердил проект по застройке и озеленению пустыря перед Домом культуры. Ученики и учителя Талицкой школы сеяли там газонную траву, сажали деревья, привезенные из Тербунского лесхоза.

КЛУБ «ПОИСКОВИК»

За год до открытия памятника военрук Талицкой школы В.А. Тарасов рассказал в районной газете о работе следопытов школьного клуба «Поиск», которые по просьбе райвоенкомата взялись выявить имена односельчан, погибших и пропавших без вести в годы войны.

Следопыты установили 365 погибших и пропавших без вести, а также 210 участников войны, проживавших на то время в Талицком Чамлыке. Эти данные и были взяты за основу при изготовлении мемориальных списков с именами воинов-односельчан, павших в годы войны. Их установили у основания памятника. В 2005 году списки были уточнены и дополнены. А в 2020 году сам памятник был капитально отремонтирован.

Сейчас к обелиску ведет аллея с памятными досками в честь земляков — участников СВО, погибших при защите Родины уже в наши дни.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ

Великая Отечественная война резко изменила жизнь всех советских людей, переведя ее на военные рельсы. В первые же дни началась мобилизация. Как она проходила в Талицком районе, мы узнаем из архивного документа — политдонесения в военный отдел Воронежского обкома партии и.о. секретаря Талицкого РК ВКП (б) Бухарова в июне 1941 года.

«С получением мобилизационной телеграммы в сельские Советы были высланы политуполномоченные для политической работы среди военнообязанного населения.

Оповещение о мобилизации было закончено в срок.

Политическое настроение военнообязанных и населения высокое. Поступают массовые заявления о приеме добровольцами в ряды РККА. Так, колхозник колхоза «9-е января» Каверинского сельсовета 60-летний Рыков обратился в райвоенкомат и заявил: «У меня в РККА 4 сына, я буду полезен Красной Армии, прошу направить меня на фронт, чтобы скорее уничтожить банду Гитлера». 13-летний мальчик колхоза «Социализм» Сафронов просит направить на фронт: «У меня в Красной Армии брат, я хоть и мал, но могу на фронте принести пользу, буду подносить патроны, чтобы скорее уничтожить Гитлера…».

Отправка людей произведена своевременно, наряды выполнены полностью».

Одновременно с мобилизацией в районе организовывалось тыловое ополчение. Вот выдержки из протокола заседания бюро РК ВКП (б) Талицкого района от 13-15 июля 1941 года:

«Большинство трудящихся уже влились в отряды народного ополчения и группы ПВХО (группы самозащиты противовоздушной и противохимической обороны – прим.ред.). Сейчас в районе сформирован полк народного ополчения, в котором насчитывается 1290 человек, охвачено обучением 4100 человек (организованы отделения, взводы, роты народного ополчения)».

На заседании утвердили представленный райвоенкоматом список командного и политического состава полка. Было принято решение всю работу по обучению бойцов народного ополчения перестроить исключительно на военный лад. Занятия с ними проводить только в поле, несмотря на погоду (дождь, грязь, холод, жару) по 2 часа ежедневно, с 8 часов вечера до 10 часов вечера, за исключением выходных дней.

В ходе военных занятий особое внимание должно было быть обращено на три основные дисциплины: одиночная подготовка бойца, огневая служба и тактическая подготовка.

Командиру полка тов. Савельеву было предписано добиться «высокой железной воинской дисциплины всего личного полка», а председателей сельских Советов, секретарей партийных организаций, руководителей учреждений и предприятий обязали «к 15 июля с.г. закончить строительство и оборудование бомбоубежищ и газоубежищ».

Оставшиеся в тылу тальчане, не жалея себя, работали для фронта, где их близкие с оружием в руках громили врага. Они не только снабжали бойцов продовольствием, но и собирали средства на военную технику. Вот лишь один из таких примеров.

Учащиеся Талицкой средней школы собрали из своих скромных сбережений деньгами и облигациями госзаймов на постройку танковой колонны «Боец всевобуча» двадцать тысяч рублей. Об этом они сообщили в телеграмме в Москву на имя И.В. Сталина. И вскоре получили ответную телеграмму со словами благодарности за помощь Красной Армии за подписью самого Сталина.

СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА

Семьи, проводившие своих близких на фронт, только и жили ожиданием заветных треугольничков. И не было ничего дороже их у тех, кто так и не дождался своих родных с войны…

В 2005 году тогда восьмиклассница Чамлык-Никольской средней школы Светлана Киньшина написала исследовательскую работу к 60-летию Великой Победы, в основу которой легли фронтовые письма ее прадеда Сергея Федоровича Каширина своей супруге Серафиме Романовне. Он погиб, а вдова хранила эти пожелтевшие листочки всю свою жизнь.

С.Ф. Каширин, 1906 г.р., был призван в августе 1941 года. Первое время их часть стояла недалеко от Воронежа, в с. Масловка. И Серафима Романовна ездила к мужу, чтобы увидеться, может быть, последний раз. И, действительно, это было их последнее свидание.Сергей Федорович пропал без вести под Курском.

Без даты. «… Еще, Сима, передавай Таисии Ефимовне, что ее дружка погиб на поле боя. Я думаю, если из госпиталя не будет писем, то он убит. (Сергей Федорович говорит о своем односельчанине Алексее Николаевиче Окорокове, воевавшем с ним в одной части и пропавшем без вести под Курском в феврале 1943 года — прим. ред.). … Сима, я знаю, что вам без меня очень трудно, но я помочь не могу ничем. Наша жизнь часовая. Сима, как наши детки растут без меня? Дорогая моя супруга, не обижай своих деток, и вы, мамаша, тетя Доня, заботьтесь о них. Жив буду — никогда не забуду».

6 марта 1943 г. «Дорогая супруга Сима! Пишу письмо, возможно, последнее. Идем опять в наступление. Моих товарищей, которых знал, всех убило. Я один остался. Меня перевели в другую роту. Скоро пойдем наступать. Если жив буду, то я напишу, и, если ранен — тоже. Очень страшное наступление… Дорогая моя супруга Сима, не горюй! Разобьем врага, приедем домой и будем жить как жили. И все забудем, что была война. Но я думаю, не забудем эту войну до самой смерти. Дорогая моя Сима! Новостей у меня нет никаких. Только и слышно, что снаряды рвутся, да самолеты бомбят, да пули свистят, да мины рвутся. Час пройдет и слава богу, а если день пройдет — это великая радость. Часто смотрю на твое фото и говорю: «Что же ты, моя милая, ничего мне не скажешь?..».

Это было последнее письмо от мужа. Потом пришло извещение, что Каширин Сергей Федорович пропал без вести 6 мая 1943 года. Серафима Романовна замуж больше не выходила, одна вырастила двоих детей.

ДВА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Среди уроженцев Талицкого Чамлыка есть люди, которые ратным подвигом навсегда вписали свои имена в славную историю страны и малой родины.

Герои Советского Союза из Талицкого Чамлыка: Иван Алексеевич Григоров и Степан Кузьмич Нестеров. Их бюсты установлены на аллее Славы в Добринке.

Степан Кузьмич Нестеров родился 18 декабря 1906 года в с. Талицкий Чамлык. С октября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Он — заместитель командира 2-го гвардейского Краснознаменного Тацинского танкового корпуса 3-го Белорусского фронта.

В разгар боя 20 октября 1944 года был смертельно ранен западнее местечка Коссубен, у границ Восточной Пруссии. Первоначально был похоронен с воинскими почестями в парке города Каунас (Литва). Позднее перезахоронен в братскую могилу в городе Нестеров Калининградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, С.К. Нестерову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1946 году в Калининградской области город Шталлупёнен переименован в Нестеров и образован Нестеровский район. В 1956 году в центре г. Нестеров установлен памятник Герою. Имя С.К. Нестерова присвоено средней школе села Талицкий Чамлык. В Добринке на аллее Воинской Славы установлен бюст Героя.

К 100-летию со дня его рождения, 18 декабря 2006 года, у здания Талицкой средней школы был установлен памятник С.К. Нестерову.

Открытие памятника С.К. Нестерову у здания Талицкой школы в 2006 г. к столетию со дня рождения Героя.

Иван Алексеевич Григоров родился 25 сентября 1914 года в селе Талицкий Чамлык. В крестьянской семье Григоровых росло семеро детей. Иван неплохо учился в школе, но оставил её на пороге шестого класса и начал свой трудовой путь. Затем уехал в город Бекабад (Узбекистан), где работал экспертом межсовхозного объединения Ташкентской области. В 1936-1939 годах Иван Григоров служил в Красной Армии.

С 1941 года — на фронте, командир орудия артиллерийского полка (1-й Украинский фронт). Воевал на Дону, на Курской дуге, участвовал в операциях при форсировании Днепра, на западном побережье Днестра, в боях за освобождение Украины, Польши.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В Талицкий Чамлык он так и не вернулся, хотя не раз приезжал на малую родину. И.А. Григоров жил и трудился в городе Беговат Узбекской ССР, где его и поныне считают национальным героем.

Умер Иван Алексеевич в 1982 году. В 2005-ом средней школе с. Чамлык-Никольское было присвоено имя Героя Советского Союза И. А. Григорова. В Добринке установлен бюст Герою.

СПАСАЛИ ЖИЗНИ ПОД ОГНЕМ

Женщины в годы войны не только крепили тыл, растили детей, но и с оружием в руках вместе с мужчинами защищали Родину, спасали раненых на поле боя.

Петрова Мария Егоровна.

Мария Егоровна Петрова из села Талицкий Чамлык начала свою беспокойную фронтовую жизнь в 20 лет, в 1941 году. Медсестре приходилось под сильным огнем противника вытаскивать раненых с поля боя. Однажды, когда группа эвакуируемых попала под удар, Мария Егоровна взяла в руки оружие. За этот бой она получила медаль «За отвагу». С боями прошла Украину и Польшу, где встретила Победу.

Якимова Анна Архиповна.

Анна Архиповна Якимова, родившаяся в селе Ровенка, была призвана 22 марта 1942 года после двух курсов Усманского медучилища. Младший лейтенант медицинской службы, она попала в самое пекло — в Сталинград. Служба в десантно-артиллерийском полку привела ее к берегам Одера, к немецкому городу Бреславу. После войны Анна Архиповна восстановилась в училище, а затем много лет проработала медсестрой в детском отделении Талицкой больницы.

Насонова Мария Петровна.

Мария Петровна Насонова (Доршева), 1923 года рождения, была призвана в армию в августе 1942 года сразу после окончания десятилетки. Службу она начинала на 1-м Украинском фронте в 6-й гвардейской армии как акустический наблюдатель: по звуку определяла приближение немецких самолетов и передавала данные на передовую. После тяжелого ранения в августе 1943 года и лечения в госпитале она попала на 1-й Белорусский фронт, где служила инструктором в санитарно-эпидемиологическом отряде. Победу встретила в Прибалтике.

Стрельникова Александра Васильевна.

Александра Васильевна Стрельникова, 1921 года рождения, до войны работала на колхозном медпункте. В 1941 году прошла курсы медсестер и была направлена во фронтовой госпиталь. Самым страшным для нее были бомбежки, когда после налетов приходилось разбирать завалы из земли и осколков, чтобы найти живых. Демобилизовалась 19 августа 1946 года, вернулась в родное село и работала медсестрой. Была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Родионова Мария Филипповна.

Мария Филипповна Родионова, 1923 года рождения, узнала о начале войны, будучи студенткой Воронежского педагогического училища. Ей было всего 17 лет, но желание попасть на фронт было настолько велико, что в военкомате она прибавила себе недостающий год в документах. Освоив специальность телефонистки-радистки, Мария Филипповна прошла с боями путь от Воронежа до Бухареста. За доблестную службу награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

ИМЯ ЕГО НЕИЗВЕСТНО

По воспоминаниям жителей Чамлык-Никольского, в 1942 году на территории их села дислоцировалась вторая резервная воздушная дивизия. Самолеты стояли в Березовом (в настоящее время здесь находится малое водохранилище). Штаб дивизии располагался в здании начальной школы. Офицерский состав был распределён по домам.

Старожилы рассказывали об одном воздушном бое, который был в районе железнодорожного моста, под д. Киньшино. Немецкие бомбардировщики хотели разрушить стратегически важный объект. В бой с ними вступили наши истребители. В том бою погиб советский летчик. Его похоронили на Никольском кладбище. Никто не помнит его фамилию, только имя — Сергей.

Верзилина Евдокия Ивановна была свидетелем захоронения в с. Чамлык-Никольское погибшего летчика.

Сохранились воспоминания Верзилиной Евдокии Ивановны, 1922 г.р.: «Летом 1943 года я шла к своей сестре на улицу Дубровка через кладбище и услышала выстрелы, затем увидела людей в военной форме, опускающих гроб в могилу. Это были летчики, человек 12 или 15. Из односельчан, кроме меня, там была еще одна женщина — Мочалова Евдокия Владимировна. В ту ночь дивизия снялась».

Могила Неизвестного Солдата всегда в цветах.

Много лет женщины ухаживали за могилой. Затем Евдокия Ивановна рассказала о ней учителям и учащимся Чамлык-Никольской школы и показала им место захоронения.

2007 год. Ветераны войны повязывают пионерские галстуки ученикам Чамлык-Никольской школы у могилы Неизвестному Солдату.

В 2006 году силами сельской администрации самодельная стела со звездой была заменена на красивый памятник черного цвета, установлена кованая изгородь. До 2009 года, пока работала Чамлык-Никольская средняя школа, около могилы 7 мая проходил митинг и принимали в пионеры учащихся, а после реорганизации школы в праздничные дни к ней с венками приходят учащиеся Талицкой школы.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

В альбоме сельской библиотеки, посвященном ветеранам-односельчанам, есть уникальные воспоминания, записанные со слов самих фронтовиков. Вот некоторые из них.

Михаил Петрович Клейменов, 1924 г.р., был призван 10 ноября 1941 г. после окончания пехотного училища до 1943 года был командиром взвода. В июне того же года в составе танкового корпуса попал на Курскую дугу. Почти месяц Михаил Петрович со своим взводом находился в третьем эшелоне оборонительных линий. А 12 июля перешел в наступление. Развернулись ожесточенные бои. 19 августа наш земляк был ранен. Потом участвовал в штурме Каховки, в форсировании Днепра.

В бою при уничтожении огневых точек на Днепре был снова ранен. Выписавшись из госпиталя, изъявил желание поехать учиться в авиационное училище. После его окончания в качестве стрелка-радиста летал на штурмовиках.

Михаил Петрович имел награды: орден Красной Звезды за уничтожение бронепоезда, орден Славы III степени — за 11 сбитых самолетов. Его участие в сражениях на Курской дуге отмечено медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Иван Михайлович Тарасов был призван на службу в первый день войны.

До 12 июня 1942 года был начальником первой части райвоенкомата. Потом был направлен на учебу в пулеметное училище. В звании лейтенанта его направили в 113 полк 3-й ударной армии. Участвовал в боях за освобождение г. Великие Луки, в других операциях. Был ранен. В 1944 году медкомиссия признала его непригодным для несения воинской службы. Работал военруком Талицкой средней школы. Награжден орденом Красной Звезды.

Боевая биография Александра Александровича Бахтина началась в марте 1943 года. Окончив в 1944 году стрелково-линейное училище, был направлен в резерв Главного командования. Отсюда попал в 323 полк 128-й дивизии, сражавшейся на Украине. Первый бой принял в районе г. Ужгород. В феврале 1945 года взвод Бахтина вел наступательные бои. Он был тяжело ранен разрывной пулей. С поля сражения его вынес один из бойцов взвода. В медсанбате ему сделали операцию. А потом до конца войны лечился.

Бахтин награжден орденом Красной Звезды за уничтожение выходившей из окружения группировки противника.

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ

Шаповалов Алексей Павлович ушел защищать Родину 20-летним юношей в октябре 1941 года. Он был участником ожесточенных боев под Сталинградом. Потом были Ростовская область, города Джанкой, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь. Здесь Алексей Павлович получил легкое ранение в голову.

Шаповалов Алексей Павлович.

После лечения — курсы радистов, и с 1 июня 1943 года он — радиотелеграфист роты связи. И вновь ранение, контузия. После освобождения Крыма командование направило дивизию, в которой служил Алексей Павлович, на 1-й Прибалтийский фронт. За проявленное мужество А.П. Шаповалов был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За оборону Севастополя», «За отвагу». Храбрый солдат был в числе воинов 1 Прибалтийского фронта, которые участвовали в параде на Красной Площади 24 июня 1945 года.

После войны А.П. Шаповалов работал главным зоотехником Талицкого района. В течение десяти лет его избирали своим председателем труженики бывшего колхоза «Россия» в селе Талицкий Чамлык.

ПРИНОСЯТ ФОТО ФРОНТОВИКОВ

На первом этаже Талицкого Дома культуры размещены два баннера с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны «Наш бессмертный полк». Они постоянно пополняются новыми снимками, которые приносят в библиотеку дети и внуки фронтовиков.

— Мы не делим ветеранов на своих и чужих, — говорит заведующая библиотекой Татьяна Нестерова. — У нас есть снимки и односельчан, и уроженцев других регионов страны, в том числе ближнего зарубежья, чьи потомки проживают сейчас в Талицком Чамлыке. Они вместе воевали, и мы чтим память всех, кто отстоял нашу страну от фашизма.

Дружинин Алексей Тимофеевич.

Васнев Сергей Николаевич.

Каширин Петр Федорович.

Шабанов Александр Григорьевич.

Ванюков Александр Яковлевич.

Варламов Михаил Федорович.

Киньшин Константин Иванович.

Дедяев Федор Петрович из д. Московка, погиб.

Тарасов Михаил Иванович.

А еще Татьяна Анатольевна по собственной инициативе отправляла снимки фронтовиков-земляков в Москву для музея «Дорога Памяти». И теперь тальчане, оказавшись в этом уникальном месте, смогут среди миллионов изображений участников и ветеранов войны увидеть своего деда или прадеда.

— Я советую всем побывать в этом музейном комплексе, — продолжает Т.А. Нестерова, — и обязательно привезти туда детей, чтобы вместе с ними погрузиться в атмосферу событий времен Великой Отечественной войны и пройти впечатляющий путь длиной в 1418 шагов — ровно столько, сколько дней шли наши деды и прадеды до Великой Победы.