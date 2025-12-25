Иван, мы будем тебя помнить…

В Талицком Чамлыке открыли «Парту Героя» в честь своего земляка, Героя России, майора Ивана Каширина

Это событие состоялось восемнадцатого декабря в Талицкой средней школе, где когда-то учился Иван Каширин, который геройски погиб в сентябре прошлого года в зоне проведения специальной военной операции.

«Парта Героя» — это Всероссийский образовательный проект партии «Единая Россия», который реализуется по всей стране с 2018 года с целью рассказать подрастающему поколению о земляках-героях, совершивших доблестный поступок, а также проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.

Помимо школьников, педагогов и односельчан, в мероприятии участвовали родители погибшего И.В. Каширина — Василий Иванович и Валентина Викторовна. Почетными гостями митинга стали заместитель главы администрации Добринского округа Галина Демидова, представитель военкомата Иван Ковыльников, начальник Талицкого территориального отдела Владимир Сатин.

Открытие «Парты Героя» совпало еще с одной значимой датой в истории Талицкого Чамлыка. Именно 18 декабря в далеком 1906 году в этом селе родился Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Степан Кузьмич Нестеров, бюст которого установлен на территории школы. А спустя десятилетия другой житель Талицкого Чамлыка Иван Каширин за свой подвиг на полях сражений СВО удостоен самой высшей военной награды России. О преемственности поколений героев, которые совершили настоящие подвиги ценой своей жизни, говорила в своем выступлении Г.М. Демидова.

— Мы обязаны помнить всех героев, — сказала Галина Михайловна, — которые храбро сражались и защищали свою Родину от фашизма. И сейчас наши солдаты защищают нас, наше мирное небо над головой там, на передовой. Как и все вы, я лично знала Ивана. Это был хороший, добрый и веселый парень. И мы просто обязаны хранить память о нем и его подвиге. Большое спасибо родителям, которые воспитали настоящего патриота России.

После выступления Г.М. Демидова, которая также возглавляет Добринское отделение Союза женщин России, передала Валентине Викторовне еще от одной ее землячки, руководителя Липецкого регионального отделения этой общественной организации В.И. Урываевой медаль «Матери защитника Отечества» и памятный подарок.

Валентина Викторовна поблагодарила всех собравшихся, коллектив школы, односельчан за то, что все они хранят память о ее сыне.

После открытия «Парты Героя» право первыми сесть за нее было предоставлено учащимся школы: шестикласснице Александре Дедяевой и учащемуся пятого класса Константину Ситникову.

И, как было сказано в ходе небольшого митинга одним из выступавших: «Герои живы для всех нас, пока мы о них помним»…