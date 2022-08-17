Вот и отшумело веселое торжество, которого добринцы и гости района ждали с нетерпением почти два года. Прошлогодние пандемийные ограничения по коронавирусу не позволили провести массовые мероприятия. Зато нынешний, девяносто четвертый день рождения муниципалитета, получился массовым, красивым и запоминающимся.

В рамках празднования Дня района в Добринке в торжественной обстановке состоялось открытие памятника Василию Григорьевичу Мжачеву. Во время Гражданской войны он добровольцем ушел на фронт. По возвращении стал работать милиционером в селе Павловка Добринского района, а затем его назначили начальником Дрязгинской волостной милиции. На плечи молодого сотрудника легла огромная ответственность. По всей округе свирепствовали банды, грабившие и убивавшие мирное население. В 1925 году В.Г. Мжачев погиб при исполнении служебного долга. Тело отважного милиционера привезли в Добринку и похоронили на привокзальной площади.

Инициатива по установке нового обелиска принадлежит районной администрации, а осуществить задуманное помогла спонсорская помощь от директора Добринского сахарного завода Владимира Арустамова. Работу по изготовлению нового памятника доверили известному скульптору Македону Сариеву.

Автором социального проекта по благоустройству памятника стала добринская лицеистка Елизавета Распопова, а также ребята с Кузнечной и Интернациональной улиц поселка Добринка. Они создали добровольческий отряд «Дружный», взяв шефство над памятником, и долгое время ухаживали за ним: сажали цветы на месте захоронения, убирали мусор. В составе отряда, который возглавлял Антон Годовиков, были Елена и Александр Абакумовы, Валерия Барыкова, Матвей Роров, Максим Команов, Михаил Головнев.

— В наших сердцах навечно останутся имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее, – сказал глава Добринского муниципального района Александр Пасынков, — молодое поколение добринцев должно помнить героические подвиги своих земляков.

Шефство над памятником взяли на себя сотрудники ОМВД РФ по Добринскому району.

Стало доброй традицией в День района открывать обновленную Доску почёта. На торжество, посвященное чествованию людей труда, прославивших наш родной край, внесших весомый вклад в его развитие и процветание, прибыл первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко. Он отметил, что наш район является крупным аграрно-промышленным комплексом, в который входят сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства, широкая сеть потребительской кооперации, объекты малого и среднего бизнеса и ряд других предприятий и организаций.

— Главное достояние вашего района, – отметил он, – это его жители! Благодаря им муниципалитет хорошеет с каждым годом. свершаются добрые дела и простые человеческие подвиги, которые укрепляют и прославляют ваш край!

В этот день еще одна страница летописи района пополнилась новыми именами. На Доску почета были занесены по восемь лучших работников, представителей молодого поколения и трудовых коллективов.

Стадион «Колос» стал местом проведения основного праздничного действа. По периметру спортивной арены сельские поселения представили свои «уголки». Каждый сельсовет приготовил для праздника свою «изюминку». Это и настоящая блинная, и крестьянская изба, и правление советского колхоза. Везде встречали различными угощениями, даже натуральным березовым соком, собранным в мае и разлитым на хранение в банки.

— Все сельские поселения, представившие свои «подворья», – молодцы! – так отозвался об увиденном и отведанном глава муниципалитета Александр Пасынков, — было интересно, познавательно, а главное – вкусно!

Обилие передвижных аттракционов, надувных батутов, палаток с различными сувенирами, точек быстрого питания. Каждый, кто пришел в этот вечер на стадион, и повеселились, и подкрепились на славу.

Александр Пасынков вместе с первым заместителем губернатора Липецкой области Александром Рябченко на главной сцене вручили заслуженные награды передовикам производства.

Звание «Почетный гражданин Добринского района» в этом году присвоили журналисту и писателю Вячеславу Искорневу. Депутат облсовета от партии «Единая Россия» Геннадий Крутских отметил на празднике активистов-единороссов, поблагодарив их за хорошую работу.

Главным музыкальным подарком для всех участников торжества стал концерт московской певицы Натали.

Она исполнила для добринцев свои главные хиты. Зрительный зал под открытым небом подпевал столичной гостье. Вручая ей букет, глава района Александр Пасынков от имени все жителей муниципалитета поблагодарил эстрадную звезду за тот заряд позитива, которым она поделилась с публикой.

Натали, в свою очередь, выразила благодарность добринцам за теплый и радушный прием, отметив, что таких приветливых людей, как в Добринском районе, в наше время можно встретить не часто.

Завершение праздника прошло с «огоньком». Файер-шоу в исполнении гостей из Липецка понравилось всем. Большой салют раскрасил ночное небо над Добринкой. Молодежная дискотека, которой умело руководил известный липецкий ди-джей Артур Круза, стала финальным аккордом запоминающегося торжества.

В следующем году Добринский район отметит 95-й день рождения. Многие, с кем удалось пообщаться в ходе праздника, в один голос заявили: юбилей нужно отметить так же широко, красочно и ярко.

Фоторепортаж праздника — по ссылке.