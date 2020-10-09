Как помогают семьям с детьми в Добринском районе?

Собрали для вас информацию, на какие выплаты могут рассчитывать родители

Конечно, решение родить ребенка не должно зависеть от того, насколько это будет «выгодно» с материальной точки зрения будущим родителям. Измерять родительское счастье деньгами, мягко говоря, неуместно. Тем не менее, проза жизни такова, что семьи с детьми испытывают немало материальных проблем. И помощь государства здесь приходится, как нельзя кстати.

Сегодня мы напомним нашим читателям о некоторых мерах социальной поддержки, которыми пользуются добринцы.

Порядка десяти видов различных выплат семьям с детьми осуществляется центром социальной защиты населения в Добринском районе. Подробнее о некоторых из них нам рассказала Жанна Малыхина, заведующая отделением по предоставлению мер социальной поддержки семье и детям.

НА ПЕРВЕНЦА

На первого ребенка предусмотрена выплата в размере 9840 рублей, если доход на каждого члена семьи не превышает 21 тыс. 30 руб. (то есть семья из трех человек не должна иметь доход более 63 тыс. руб.). Эти деньги семья будет получать ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Данная выплата была введена в 2018 году. За это время ею воспользовался 191 получатель.

УЛОЖИТЬСЯ В «НОРМАТИВЫ»

Родить ребенка до 24-х лет, оказывается, еще и выгодно. С 2019 года в рамках закона «О социальных и поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики» молодым мамам в возрасте от 18 до 24 лет включительно в связи с рождением первенца полагается единовременная выплата в сумме 85 тыс. руб.

С января по сентябрь 2020 года в нашем районе ее получили 40 человек.

ЧТОБЫ ДЕТОК БЫЛО БОЛЬШЕ

Сто тысяч рублей получает мама в связи с рождением третьего и последующих детей. Такая же сумма полагается на каждого из детей-близнецов.

С начала 2020 года эти выплаты получили 59 семей, из них 3 — на двойню.

Еще одна мера соцподдержки многодетных — ежемесячная денежная выплата в размере 9840 рублей на третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Правом получать данную ЕДВ в этом году воспользовались 34 добринских семьи.

Все о детских пособиях и выплатах, а также мерах социальной поддержки семей с детьми можно узнать в отделе помощи семье и детям центра социальной защиты в Добринском районе по телефону 2-10-35.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ НА РОЖДЕНИЕ

Семья, работающая и постоянно проживающая на территории Добринского района, имеет право на получение 10 тысяч рублей из районного бюджета в связи с рождением ребенка.

По состоянию на 1 октября текущего года ею воспользовались 75 семей (за аналогичный период прошлого года — 99).

Напомним, что данная выплата в 2016 году была увеличена с одной до десяти тысяч рублей.

Подробно о том, как получить данную выплату, можно узнать по телефону 2-13-79, позвонив в отдел молодежи, спорта и демографии администрации Добринского района.