Настоящий пример доброты, участия и душевной щедрости подают остальным те люди, кто взял под опеку когда-то чужих ребятишек. Некоторые из мам и пап, проживающие в Средней Матрёнке, делятся своим опытом родительства.

ЦИФРА

В Средней Матренке 5 семей выполняют сложную благородную миссию. В них под опекой воспитываются 7 детей.

ДАВНО РОДНЫЕ

На разговор с нами согласились Владимир Петрович и Лариса Васильевна Пешковы, Алла Валентиновна Зиброва и Исмаил Каримович Полвонов.

Я назвала их опекунство примером не случайно. Всегда сама задаюсь в таких случаях вопросом: как полюбить некровного ребёнка и смогла бы я так же? А люди сумели принять в свою душу до донышка детдомовских ребятишек. Хотя опекуны тут же говорят: нельзя их так называть, потому что давным-давно мальчишки и девчонки стали для них родными. Иначе и быть не может.

Да и Владимир с Ларисой, как и Алла с Исмаилом, тоже должны быть детям благодарны за то, что только с ними они познали радость материнства и отцовства и услышали самые дорогие слова: «мама» и «папа». Истории этих людей очень схожи.

ДЕВОЧКА САМА МАМУ С ПАПОЙ НАШЛА

— Мы поженились в 1998-м, — рассказывает Лариса Пешкова, приехавшая когда-то в наши края из Киргизии, — детей своих не родили. И через 10 лет решили, что надо для кого-то жить, дарить свою любовь и заботу. Вот и решили оформить опекунство.

Леночке Горбуновой на тот момент как раз было полтора годика. И она ждала своих новых родителей в Тамбовском доме ребёнка.

— Почему за пределы региона решили выехать? — спросила у родителей.

— Всегда считаю: чем дальше, тем роднее, — смеясь, ответила Лариса.

Как выбор пал именно на этого ребёнка, ведь их там много? — опять интересуюсь у них.

— Она сама к нам подползла, ещё ходить не умела. И мы больше даже никого не рассматривали. Девочка наша и только наша!

Нарядная Леночка Горбунова в день крестин.

ВСЁ ДЛЯ ЛЕНОЧКИ

Удивительное дело: если посмотреть на неё, то Лена внешне похожа на маму. А вот по характеру она считает себя уравновешенной, как папа.

В Средней Матрёнке её учили ходить и разговаривать, буквально сразу же покрестили в церкви. Как и для всех детей, мама и папа — самые близкие и родные люди для Леночки. Она старается их не огорчать учёбой. Родители учат девочку самостоятельности. Елена в меру возраста помогает по хозяйству. В её подчинении сразу 4 кота. Главный любимец, Женька, при нашем разговоре тут же примчался понаблюдать: никто хозяюшку не обидит.

Кот Женька хозяюшку Елену никуда не отпускает одну.

Ещё вместе с ними проживает 83-летняя бабушка Галина Михайловна Пешкова, какая тоже с первого дня принимает непосредственное участие в воспитании внучки.

Добрая бабуля с маленького возраста позволяла девчушке помогать ей печь пироги и сколько угодно возиться в тесте. Обычно все дети это высоко ценят и запоминают навсегда. Тут у сельской простой женщины можно поучиться методике воспитания.

— Девочку родители ни на шаг от себя не отпускают, — рассказывает о семье Пешковых глава поселения Нина Александровна Гущина, — они всегда и везде вместе. Лене выпало счастье попасть в хорошую семью, где всё для неё.

ПО ФОТО УЗНАЛИ В ВИТЮШКЕ СЫНА

— Мы с Исмаилом 17 лет прожили, — говорит Алла Валентиновна, — детей не дождались. Решили обратиться в органы опеки.

Эта семья в 2008-м году также изначально в просьбе указала, что хотят девочку. Не было девчонок. Показали фотографию пятилетнего Вити Афанасьева. Даже не разглядывая другие фотки и не выезжая на место, в реабилитационный центр «Мечта» (г. Задонск), родители тоже не стали колебаться ни минуты: наш ребёнок. Его маму лишили родительских прав.

А через год исполнилась мечта Полвоновых: биологическая мать Вити родила девочку и отказалась от неё. И Алла, разумеется, тут же поехала в роддом за дочкой Алиной.

Счастливая мама А.В. Зиброва забирает дочку из роддома.

— В полной мере с Алиной познала радость материнства, — утверждает мама девочки, — столько ночей с ней не спали. Она болела часто в младенчестве.

Сейчас Алиночка уже взрослая, учится в 5-м классе, имеет личное подсобное «хозяйство»: 2 собаки. Мама говорит, что Виктор больше по характеру похож на неё, а дочка категоричная, строгая, как отец.

Исмаил Полвонов с дочкой и сыновьями, какие теперь давно выросли.

Только не один сын у Аллы и Исмаила. Когда хозяин переехал в наши края, он был вдовцом. Рано умерла жена, и в Таджикистане у него остался полуторагодовалый сынок Алишер. До 10 лет его воспитывала бабушка. Потом отец забрал сына к себе.

— Они почти ровесники с Витей, — говорит их мама, — учатся вместе в Липецке на 2-м курсе в колледже дорожно-транспортного хозяйства. Алишеру исполнилось 18 лет, купили ему машину, Витя станет совершеннолетним, и ему приобретём автомобиль.

— Я тоже хочу машину, — признаётся красавица Алина. — И тебе купим, — смеётся ей в ответ Алла.

— У них всё получится, — говорит Н.А. Гущина. — Это тоже семья тружеников, держат огромное хозяйство, на подворье — несколько голов КРС. У хозяина золотые руки, всё сам делает.

Алина прекрасно знает, как мама Алла сильно её любит.

ОТ ЛЮДЕЙ НА ДЕРЕВНЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ

— Дети знают, что они вам не кровные? — задала я вопрос одной и другой семье. — Как на это реагируют?

— В 6 лет Лене «раскрыли тайну» в детском садике, — говорит Лариса. — Мы и не собирались скрывать, просто думали чуть повзрослеет… А она на нас тогда сильно обиделась, почему сразу сами не сказали. Главное, что мы очень любим дочку.

— Да, и наши, конечно, хорошо знают, что не мы биологические родители, — продолжает Алла. Никаких переживаний по этому поводу не возникало. Мы всю душу готовы ради них отдать, как, наверно, и все мамы и папы для своих деток.

— А что вы можете пожелать тем, кто решил оформить опекунство? — вновь задаю собеседникам вопрос.

— Не раздумывать, идти до конца, раз решились на такой шаг, — советует А.В. Зиброва.

— Не бояться пересудов, — просто настоятельно рекомендует Владимир Петрович Пешков, — ведь живём в деревне, все друг друга знаем. Соседи поговорили — и забыли. А вы подарите любовь детям, какие станут считать вас самыми родными и дорогими.

— Благодаря таким людям, как Лариса с Владимиром и Алла с Исмаилом, дети, по разным причинам оставшиеся без попечения родителей, получают самое главное в жизни: семью, любовь, заботу и тепло, — подводит итог нашему разговору глава поселения.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и из архива семей Пешковых и Полвоновых.