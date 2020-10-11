Как Виктор Черномырдин и американские врачи спасали жизнь Андрею Стрельникову. Что стало с «уникальным» мальчиком из Паршиновки 26 лет спустя?

СТЕРПИТСЯ — СЛЮБИТСЯ

Так сказал 42 года назад Александр Стрельников, делая предложение своей любимой девушке. Галина честно признается: хотела выйти замуж за другого. Но Александр покорил ее своей искренностью и решительностью. Он влюбился в молодую женщину с ребенком и без всякого предупреждения приехал сватать ее в соседнее село.

Она не скрывала, что не питала тогда ответных чувств. Но Александр был уверен: его любви хватит на обоих и он сумеет сделать Галину счастливой.

Слова у мужчины не разошлись с делом. Сегодня Галина Борисовна, не таясь, говорит, что счастлива в браке. А ответные чувства к Александру у нее, действительно, проснулись. Да и как было не полюбить заботливого мужа и отца, который стал настоящей опорой в жизни.

А вот официально они расписались только через восемь лет совместной жизни. В семье один за другим появлялись дети, которых родной папа … усыновлял.

Галина Борисовна помнит рождение каждого из них: Сергея, Марины, Виктора, Валентины, Андрея… Вместе с ними в дом входила радость. Муж готов был жену на руках носить, помогал во всем, ночами не спал, всю тяжелую работу брал на себя, лишь бы любимой Галечке полегче было.

Галина Стрельникова.

«ВАШ СЫН НЕ ЖИЛЕЦ»

Увы, такие слова суждено было услышать от врачей Галине Борисовне сразу после появления на свет ее младшенького — Андрюши. Он родился с неизлечимой патологией кишечника. Мать толком и не видела своего сыночка — его забрали в реанимацию.

Медики ничуть не преувеличивали, говоря о тяжелом состоянии ребенка. Тогда, в 1992-ом году у нас еще не умели лечить такие заболевания, только за границей.

— Когда меня выписали из роддома, пошла искать своего ребенка, — вспоминает Галина Борисовна. — Нашла в детской областной больнице. В реанимацию к нему меня не пустили. Вернуться домой без него я не могла. Врачи сказали, что оставят в отделении хирургии, если буду ухаживать за другими малышами, которые лежат без мам. Согласилась, не раздумывая.

Андрюша и так родился с небольшим весом, а тут еще убавил. После операции лежал под сложной аппаратурой. Никто не давал даже шанса, что выживет. Через две недели мать с сыном выписали домой со словами: «Готовьтесь к худшему».

Галина Борисовна признается, что не поверила тогда словам медиков, какой-то внутренний голос ей говорил, что сынок будет жить.

Когда они вернулись домой, на дворе стоял холодный декабрь. Из козьего пуха мать сделала «барокамеру», в которой и лежал Андрюша. Главное, что ему там тепло было.

Кормить не знала, как и чем — организм пищу почти не принимал. С помощью обычной пипетки и пузырька из-под пенициллина начала кормить сына козьим молочком.

Галина Борисовна вспоминает, что малыша ни на минуту нельзя было оставить без присмотра. До 12 ночи муж с ним сидел, потом она сменяла.

— Лежит, маленький такой, весь в проводках, еле шевелится. Иногда подступало такое отчаяние, хоть в голос кричи. Держалась, как могла. Знаю, люди говорили про меня: «Какое у нее крепкое сердце». Сердце обычное — материнское, просто не могла позволить себе расслабиться. Понимала: если опущу руки, сын пропадет.

ДОНОР ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

День шел за днем, месяц за месяцем. В развитии мальчик, конечно, сильно отставал от своих сверстников. Но главное — жил!

Как-то мама повезла его в Талицкую участковую больницу. Оттуда их направили в Липецк. В областной поликлинике приезд маленького пациента из добринской глубинки вызвал настоящий переполох. Во-первых, долго и безуспешно искали карточку Андрея. Оказалось, что ее списали в архив, как это делают после выбытия (проще говоря — смерти) пациента.

Документы все-таки нашли в архиве. Врачи не верили своим глазам: с такой патологией не живут! А потом связались для консультации с Московской академией имени Сеченова. И столичные медики решили забрать удивительного пациента к себе. За ним даже выслали специальный самолет с врачом на борту.

— Его хотели увезти одного, — рассказывает Галина Борисовна. — Но я не отдала. Полетела с сыном. Телефонов тогда не было, поэтому сообщить домой не могла. Муж с детьми так и думали, что мы в Липецке в больнице. О том, что оказались в Москве, им сообщила соседка. Про нас журналисты сняли сюжет и показали по телевизору, а она случайно увидела.

В центральных СМИ много писали об «уникальном» мальчике из Паршиновки.

А дальше события разворачивались так, что иначе, как Божиим промыслом, это и не назовешь. К спасению маленького мальчика из далекой деревушки в Центральном Черноземье подключилось большое количество людей.

В академии имени Сеченова сказали, что спасти Андрюшу может только пересадка донорского кишечника. Связались с помощью «Красного Креста» с коллегами из Нью-Йорка. Оттуда пришел ответ: есть подходящий донор, только нужно доставить пациента в Америку в течение 24-х часов.

Галина Борисовна добровольно подписала документ, что в случае смерти сына его органы могут быть использованы для пересадки другим детям. Оставалось самое главное — вовремя добраться до другого континента.

Сейчас это может показаться чудом, но тогда мать, желая во что бы то ни стало спасти сына, вместе с представителем «Красного Креста» отправилась за помощью в … Кремль лично к премьер-министру Виктору Степановичу Черномырдину.

В.С. Черномырдин спас жизнь Андрею.

— На прием нас, естественно, не пустили, — вспоминает Галина Борисовна. — Я стою, ругаюсь с охранником. Смотрю: идет по коридору Виктор Степанович (я его сразу узнала, потому что видела по телевизору). Подошел к нам, спросил, в чем дело. Узнав, что речь идет о больном ребенке, спросил: «Двадцать минут вам хватит?» и позвал в свой кабинет.

В.С. Черномырдин распорядился отправить в Америку мальчика с мамой на своем личном самолете. И вот 4 сентября 1994 года, в 9 часов вечера, самолет премьер-министра вылетел из Москвы с маленьким пациентом на борту. Галина Борисовна признается, что не помнит, как летели — ей сделали успокаивающий укол. Очнулась уже в Америке.

АНДРЮШУ УВИДЕЛА ВСЯ АМЕРИКА

В госпитале мальчика сразу же стали готовить к операции, которую оплачивал «Красный Крест». А его маме принесли в комнату монитор, по которому она могла наблюдать за ее ходом. Врачи проводили пересадку донорского кишечника больше восьми часов. И все это время мать не отрывала глаз от экрана и молилась. Перевела дух только тогда, когда сердце ее сына забилось самостоятельно.

— Для меня он будто родился во второй раз, — по сей день не может скрыть пережитых эмоций Галина Борисовна. — Американские врачи относились к нам очень хорошо. Общались мы через переводчика. Опасались отторжения, как это часто бывает в случае пересадки донорских органов. Но, к счастью, все прошло успешно. Нас даже показали в известной в США телепередаче «Телефон спасения 911». А при выписке Андрею врачи подарили красивый меховой комбинезончик.

СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ

Домой Андрюша вернулся совсем другим ребенком. Он начал активно двигаться и догонять по развитию своих сверстников. Вместе с другими ребятами пошел в первый класс. Мама старалась воспитывать Андрейку без скидок на здоровье. Были у него свои обязанности по дому. Водила в клуб, где мальчик читал стихи со сцены.

Постепенно перешли с диетического питания на обычное. Когда стал учиться, завтракал и обедал вместе со всеми ребятами в школьной столовой. Правда, появилось у паршиновского парнишки особое пристрастие к кофе и бананам. Видимо, сказываются гены — ведь донором Андрея был никарагуанский мальчик.

В центральных СМИ много писали об «уникальном» мальчике из Паршиновки.

Андрей Стрельников стал настоящей знаменитостью. Про его историю написали многие центральные и областные издания, в том числе и наша районная газета. Мы даже объявляли сбор денег на лечение мальчика, потому что доходов семьи не хватало на дорогостоящие лекарства для Андрея, без которых первое время ему было не обойтись. Но, как оказалось, районную газету читают и мошенники, готовые нажиться на чужой беде. После публикации появилась авантюристка, которая ходила по домам, представляясь мамой Андрея, и собирала деньги «на его лечение». Попалась она после того, как у одной женщины из Хворостянки украла сапоги.

— Ко мне приехала милиция вместе с потерпевшей, чтобы устроить очную ставку, — вспоминает Галина Борисовна. — Та сразу сказала, что это была не я. Сейчас, когда слышу о сборе денег на лечение больного ребенка, обязательно отправляю с телефона какую-нибудь сумму. Я очень хорошо понимаю состояние этих людей. Когда речь идет о жизни ребенка — нужно стучать во все двери.

ТРИ ДНЯ С ВИКТОРОМ ЧЕРНОМЫРДИНЫМ

2010-й год запомнится Стрельниковым на всю жизнь. Им сообщили, что Виктор Степанович Черномырдин (на то время советник президента Российской Федерации) хочет встретиться с Андреем и приглашает их с мамой в Москву.

Встреча получилась очень трогательной. Позже в интервью одной из газет Андрей так описал пережитые им ощущения: «Я как представил, что если бы не этот человек, то меня, возможно, уже не было бы в живых, ком в горле стал. Я даже ничего не смог ему сказать, лишь обнял его и расплакался». Виктор Черномырдин потрепал растрогавшегося паренька по голове и сказал с улыбкой: «Будет долго жить».

Андрей Стрельников — старшеклассник.

О том времени Андрей, шутя, потом долго говорил, что «на три дня словно стал президентом».

— С утра за нами в гостиницу присылали машину, — рассказывает Галина Борисовна. — И мы целый день всюду сопровождали Виктора Степановича. Были на всех его деловых встречах, приемах. Даже в Оренбург летали на торжества по случаю 65-летнего юбилея Победы. Нас снимали корреспонденты НТВ на Красной площади. Побывали мы и на передаче «Пусть говорят» у Андрея Малахова. Кстати, он оказался очень простым и доброжелательным, сказал сыну: «Привет, тезка!».

В том же 2010 году В.С. Черномырдина не стало. Известие о его смерти Стрельниковы пережили как личную трагедию.

Галина Стрельникова хранит книги — подарок В.С. Черномырдина.

Я ЗДОРОВ!

По окончании школы Андрей выбрал для себя профессию электромонтера. И, как оказалось, не прогадал. Работает в Липецке на солидном предприятии, получает достойную зарплату.

Три года назад женился. Свадьбу играли в Паршиновке, посмотреть на молодых пришло тогда, считай, все село. Его супруга Ксения тоже из многодетной семьи. У них уже подрастает маленькая дочурка.

Андрей со своей супругой.

— Как мать, я переживаю за всех своих детей, — говорит Г.Б. Стрельникова. — Но за Андрея, хоть я в этом стараюсь не признаваться, душа болит больше всех. Это, наверно, осталось еще с той поры, когда он нуждался в материнской опеке и заботе. Радуюсь всем его успехам и горжусь им. Когда подошло время в 18 лет делать переосвидетельствование на инвалидность, сын сказал комиссии: «Я здоров!» и отказался от группы.

ПОМОЧЬ ДРУГИМ

Галина Борисовна старалась никогда не замыкаться на личных проблемах. Участвует в сельской самодеятельности, которая, по признанию женщины, стала отдушиной в ее непростой жизни. А в 2001 году возглавила Каверинскую первичку Добринской районной организации ВОИ. Ее председатель Ольга Викторовна Агаркова называет Галину Борисовну в числе самых активных и инициативных работников, имеющую много благодарностей и грамот за общественную работу. Она всегда готова прийти на помощь другим, выслушать, дать добрый совет. К слову, в Каверинском сельском поселении насчитывается 30 человек — членов ВОИ плюс еще один ребенок.

— К людям нужно относиться с добром, — уверена Г.Б. Стрельникова. — Особенно к тем, кто по состоянию здоровья в чем-то ограничен. Поддержка в такой ситуации очень много значит. Это я испытала на себе.

Ольга ФРОЛОВА.