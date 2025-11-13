Как воспитать патриотизм у молодежи?

Об этом говорили во время встречи областного ветеранского актива со школьниками станции Хворостянка и гимназии с. Ольговка.

В прошедший вторник на базе школы ст. Хворостянка состоялась встреча актива Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с местными школьниками, а также кадетами и юнармейцами гимназии с. Ольговка.

Помимо них, в познавательном мероприятии приняли участие руководитель этой региональной общественной организации Леонид Гусев, Герой Советского Союза Юрий Чурилов, глава Добринского района Александр Пасынков, председатель районного совета ветеранов, главный редактор «Добринских вестей» Тамара Шигина. Главной темой, которая была поднята в ходе встречи, стало патриотическое воспитание молодежи на

геройских примерах знаменитых людей, живших рядом с нами.

Говорили и о преемственности поколений в воспитании патриотизма.

“Наша задача – сделать так, чтобы молодое поколение помнило о героическом подвиге своего народа”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов