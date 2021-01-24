Что изменилось в ГУЗ «Добринская ЦРБ» и сколько на это затрачено средств? Показывая новое, на вопросы отвечает главврач Л.И. Самошина.

Экскурсия началась с детского отделения поликлиники, которая видоизменилась ещё в декабре 2019 года. Тот, у кого дети выросли давно, могут удивиться новшествам. Если следовать от дверей, что рядом с флюорографией, то детское, как театр с вешалки, тоже начинается с гардероба. Его теперь сделали отдельно от взрослого.

В коридоре до того, конечно, тут стояла железная вешалка-тренога, но чуть кто-то побольше на одну сторону повесит — она начинала заваливаться и падать.

Для комфортного ожидания вдоль стен установлены мягкие и удобные для детей диванчики и кресла, их высота рассчитана на рост ребятни.

— По требованиям бережливого производства сделана «открытая» регистратура, — объясняет главный врач Лилия Игоревна, — считается, что так удобнее для пациентов. Установлена и электронная регистратура. Созданы автоматизированные (компьютеризированные) рабочие места для сотрудников. Также организована теперь и игровая зона. В неё закуплена детская мебель, кулер для воды. Игрушки на время пандемии убраны для уменьшения контактов между детьми.

Заинтересовали стрелки-указатели на полу. Вроде помещение не очень уж и огромное. Зачем они? Оказывается, это навигация для быстрого поиска нужного доктора. Она ведёт через весь второй этаж к узким специалистам на цокольном этаже.

Заведующая детским отделением поликлиники Светлана Васильевна Соколова оказывает неотложную медпомощь маленьким пациентам.

— Всё сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение», — продолжает Л.И. Самошина.

— Сколько средств было вложено в это? — задаю вопрос главврачу.

— На всё потрачено 1 миллион 100 тысяч рублей. Это не такие уж и огромные деньги, — утверждает она. — Стены с красочными фрагментами из известных мультфильмов мы раскрасили за счёт собственных средств. Помог в этом местный художник Николай Илясов.

Вместо стульев в детском отделении теперь удобные диванчики.

Мне ещё бросились в глаза несколько столиков для пеленания (либо просто одевания) малышей. Очень удобно! Сразу вспоминаются моменты, как сама когда-то пыталась это сделать на расставленных стульях. А ребёнок длиннее их раза в два…

Необходимость столиков для одевания малышей, установленных в коридоре детского отделения, мамы уже оценили.

Ну и завершает зал отгороженное у окна место для кормления. Обычно при естественном вскармливании никто не пытался это делать прилюдно. Хоть обревись, дитятко. Разве не так?

Место для кормления ото всех отгорожено.

Для температурящих малышей – отдельный кабинет.

Гордостью добринской медицины можно назвать современный лор-комбайн. Он уже располагается во «взрослой части» поликлиники, в кабинете оторинолоринголога.

— С 2012-го года работает у нас Анна Александровна Паршинцева, — знакомит главврач с заведующей кабинетом. — Об этом аппарате мы просто мечтали. И, наконец, осенью 2020-го года приобрели. Доктор сразу стала на нём работать.

Врач-оторинолоринголог А.А. Паршинцева теперь в своей практике применяет новую технику — лор-комбайн.

— Лор-комбайн — замечательный помощник в моей работе, — рассказывает Анна Александровна, — он позволяет расширить диагностику заболеваний и глубоко просмотреть полости носа и слуховых проходов. Так тщательно до того, при известном осмотре у лора, было увидеть всё просто невозможно. Вся картинка выводится на экран монитора. Пациент и сам хорошо видит, что там у него воспалилось или, наоборот, ничего не нарушено.

Лор-комбайн позволяет специалисту на мониторе увидеть всю полноту картины внутри уха, что ранее было невозможно при визуальном осмотре.

Также чудо-техника (при помощи доктора, разумеется) позволяет безболезненно наносить лекарства на слизистые носа и глотки. Кому приходилось это на себе испытывать без лор-комбайна, хорошо знает, какая неприятная процедура. В состав входит и ирригатор, который производит поток воды и света, подаваемые под сильным напором воздуха. Он промывает полости носа и пазух, удаляет слуховые пробки.

Новейший фиброскоп (гибкий, мягкий эндоскоп) — ещё одна новинка. Он также получен для работы оторинолоринголога.

— Фиброскоп позволит более микроскопично изучать, к примеру, гортань, поскольку лор-комбайн такой ясной картины в сравнении с ним, разумеется, не даёт, — говорит А.А. Паршинцева. — Но фиброскоп требует отдельного обучения. Пандемия пока не позволяет это мне сделать. После неё пройду обучение на фиброскопе и стану ещё более помогать добринцам в лечении лор-заболеваний.

— Какова стоимость таких технических новинок? — задаю вопрос Лилии Игоревне.

— Например, цена лор-комбайна с принадлежностями — более двух с половиной миллионов рублей, если точно, то — 2593505, 50, — отвечает она, — фиброскоп «Пентакс» с принадлежностями стоит дешевле — 880 тысяч.

Появилось современное оборудование и в поликлинике на улице Корнева. Так, в кабинете офтальмолога установлен компьютеризированный анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности. Его стоимость — более 225 тысяч рублей. Он необходим для ранней диагностики глаукомы, различных патологий сетчатки и зрительного нерва.

Елена Николаевна Красникова сейчас применяет в работе и авторефрактометр с принадлежностями, стоящий более 375 тысяч рублей. Авторефрактометрия проводится тоже с помощью компьютера, который подсчитывает полученные значения параметров и выявляет ошибки в функции преломления света глазом. Получив результаты, офтальмолог выписывает пациенту контактные линзы или очки. Метод авторефрактометрии очень объективный: пациент никак не может повлиять на показания.

— Все приобретённые нашей больницей технические новинки стали возможны благодаря нацпроекту «Здравоохранение», — подытожила главврач Л.И. Самошина.