Новый год уже на носу, и многих интересует, какая же погода будет в ночь с 31 декабря на 1 января.

Синоптики в этот раз не обещают крепкого мороза в Липецке. К вечеру последнего дня 2020 года столбик термометра опустится до -1. Днем и вовсе будет 0 градусов. Благо, предшествовать этому будет несколько морозных дней, и снег не успеет растаять. Прогнозируют, что будет пасмурно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или даже дождя.

В последние годы погода в новогоднюю ночь редко радует липчан, которые любят настоящую “русскую зиму”. Можете убедиться в этом сами, взглянув на инфографику.

Если поднять историю метеонаблюдений от gismeteo с 1997 года, то самым холодным оказался вечер 31 декабря 2007 года (тогда температура опустилась до минус двадцати). А самая теплая новогодняя ночь в последние 23 года случилась в 2000-м. “Лил дождь, а ребятишки бросали петарды в грязь”. Это слова яркого воспоминания того вечера от нашей сотрудницы.

Какая бы погода в итоге нас не ждала в этот четверговый вечер, главнее всего, пусть это и банально, – погода в доме. В этом году из-за коронавируса мы провели в стенах своего жилища времени больше обычного и, хочется верить, научились ценить эту простую истину.