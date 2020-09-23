Компания ТМК предлагает БЕСЕДКИ. Размер беседок 2 м* 2м размер по кровле 2 м*3м , удлинитель беседки на 1м.
Изготовление под заказ на нашем производстве срок 14 рабочих дней
Каркасы беседок 4 вида
1) Беседка 2 стола
2) Беседка 1 лавка + 1 стол
3) Беседка 2 лавки + 1 стол
4) Беседка без лавки без стола
Столешницы 2 вида
1) обрезная сухая доска (хвоя) лавки / столы
2) террасная доска лавки /столы
3) подоконная доска (только для столов)
Кровля для беседок
1) Монолитный ПК 3 мм
2) Поликарбонат 3,7 мм
3) Поликарбанат 6 мм
4) Профилированный ПК 0,8 мм и 1,3 мм
5) Профнастил С10 серый / коричневый
6) Профнастил двухсторонний темный дуб/ золотистый дуб